Žádná změna! St. Louis bude trénovat Montreal další tři roky

Změnu na trenérském postu v Bell Centre nečekejte. Alespoň v dohledné době ne. Montreal Canadiens ve středu oznámili, že se tým rozhodl uplatnit opci na smlouvu Martina St.Louise na další dvě sezony. Hlavní trenér je tak podepsán až do ročníku 2026/27.

Osmačtyřicetiletý trenér dokončil svou druhou celou sezonu jako trenér Canadiens poté, co byl najat 9. února 2022, kdy nahradil Dominiqueho Ducharmeho. Předtím neměl žádné trenérské zkušenosti, do akce skočil rovnýma nohama.

Canadiens skončili v tomto ročníku s bilancí 30-36-16 na 15. místě Východní konference a potřetí v řadě se nekvalifikovali do play off.

"Nevěří, že zná všechny odpovědi," řekl generální manažer Montrealu Kent Hughes. "Je ale schopen přemýšlet o tom, co dělá jako trenér. My zase víme, co musíme udělat jako tým, aby přijal podněty od analytické skupiny o tom, kde se zdá, že podle dat máme nedostatky, a pak pracovat na tom, aby přišel s řešením.“

Hughes tedy naznačil, že St. Louis se má ještě co učit. Zároveň je ale aktivování opce jasným náznakem, že si v Montrealu cení jeho potenciálu.

„Všichni v trenérském štábu jsou chytří a motivovaní a věnují se nápravě svých chyb," dodal Hughes.

Mimo to má St. Louis stále co předávat. Odehrál v NHL 1 134 zápasů a v roce 2018 byl uveden do Hokejové síně slávy poté, co v dresech Calgary, Tampy Bay a New York Rangers nasbíral 1 033 bodů (391 gólů a 642 asistencí). V roce 2004 získal s Lightning pohár.

"Je toho na něj hodně a myslím, že je hrdý na to, že se stále zlepšuje. My to vidíme a neustále o tom mluvíme a několikrát jsme to řekli – dělá na nás velký dojem a je to ten správný člověk pro to, co děláme," dodal výkonný viceprezident Canadiens pro hokejové operace Jeff Gorton. "A není dne, kdy bychom nebyli rádi, že je u kormidla.“

Share on Google+