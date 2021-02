Žádný vyhazov! Věřím vám, vzkazuje majitel Canucks

V NHL byste asi nenašli větší zklamání než Vancouver Canucks. Tým, který v minulé sezoně překvapoval solidními výsledky i parádním hokejem, je v současnosti v obrovské krizi. Pomalu se tak začalo spekulovat o vyhazovu těch nejvyšších, tedy generálního manažera a trenéra. Majitel Vancouveru ale situaci uklidňuje.

Kosatky jsou v současnosti na předposledním místě Severní divize. Hůře je na tom pouze Ottawa. Ano, Vancouver na postupové místo ztrácí jenom tři body, nicméně má odehráno nejvíce zápasů z celé soutěže (18).

Pomalu se tak začaly rojit spekulace, že se chystá změna. Svou pozicí to měla odnést dvojice Jim Benning a Travis Green, tedy generální manažer a trenér.

V sobotu se do všeho opřel majitel Canucks Francesco Aquilini, jenž se na svém twitterovém účtu vyjádřil následovně:

„Pro všechny je tohle zvláštní rok. Změny na soupisce, skoro žádný kemp, žádná příprava. Chvilku to trvá, než se noví hráči chytnou a vytvoří se potřebná chemie. Samozřejmě, že jsem zklamaný, ale panika je to poslední, co chceme. Budeme se zlepšovat.“

„Naši fanoušci jsou vášniví a mají právo na to, aby se vyjádřili,“ napsal ještě. „Ale když začnou média přilévat olej do ohně v podobě psaní nepravd a nesmyslů, je nejvyšší čas se vyjádřit. Mám důvěru v celý tým i funkcionáře. Neplánuji dělat žádné změny.“

Změny by však měl udělat trenér Travis Green. Jeho tým sice v noci na neděli konečně vyhrál, když doma přehrál Calgary, jinak je to ale tragédie. Vždyť Canucks obdrželi nejvíce branek v celé soutěži!

Současná forma není jediný problém, který Canucks mají. Trápit je musí i situace s platovým stropem, pod kterým nemají skoro žádné místo. A to i přes skutečnost, že žádný hráč Vancouveru nepobírá více než šest milionů dolarů ročně a největší hvězdy jsou ještě pod nováčkovským kontraktem.

Obzvláště kontrakty Louiho Erikssona nebo Antoina Roussela zapříčinily to, že si Canucks nemohli dovolit udržet Tylera Toffoliho, Jacoba Markströma nebo Chrise Taneva.

Uvidíme, jak bude Vancouver pokračovat dále, nicméně je jasné, že to bude s Greenem na lavičce a Benningem v kanceláři.

