Zákrok utkání! Pulock si zahrál na gólmana a zajistil Isles vítězství

Není tak neobvyklé, že během některého zápasu zastíní všechny ostatní akce nějaký neuvěřitelný zákrok brankáře. Ve čtvrté bitvě série mezi Lightning a Islanders to ale nebyl Varlamov, kdo předvedl extrémně důležitý zásah, nýbrž jeho kolega z pole.

Jde o všechno. V boji o nejcennější trofej zbývají už jen čtyři mužstva, není tedy prostor se šetřit a hráči nechávají na ledě úplně všechno. Někteří by dokonce spolkli puk, kdyby to bylo potřeba. Jen aby jejich tým neinkasoval.

Jeden takový heroický kousek předvedl ve čtvrtém klání semifinále obránce Ryan Pulock. I podle reakcí fanoušků a médií je zřejmé, že tohle byl okamžik celého utkání.

Běžely poslední vteřiny utkání, když se Tampa nadechla k poslednímu útoku. Kotouč se dostal do levého kruhu k Ryanu McDonaghovi, jenž šikovně zareagoval na vyjetí brankáře Varlamova, předvedl pohotovou otočku a bekhendem poslal kus černé gumy na odkrytou svatyni Ostrovanů.

Jenže vyrovnání se nekonalo, Semjona Varlamova totiž pohotově nahradil mezi třemi tyčemi zadák Ryan Pulock, jenž rukavicí famózně vychytal zdánlivě jasný gól. Reakce newyorského týmu byla po závěrečné siréně jasná – všichni přispěchali slavit nejprve k hrdinovi s šestkou na zádech.

„Prostě jsem se snažil být co největší. Viděl jsem tu střelu, tak jsem tam dal rukavici. Nějak to tam poskakovalo, tak jsem se jen snažil pokrýt co největší část branky a prostě to odrazit někam do strany, aby se to nedostalo za mě,“ popisuje svou chvíli slávy šestadvacetiletý Kanaďan.

„Pak jen slyšíte tu sirénu a všichni kluci na vás naskáčou. To je dobrý pocit,“ dodal.

Podle svých slov naposledy plnil roli gólmana, když vyrůstal v Dauphinu a hrál s přáteli pouliční hokej. Možná i tyto zkušenosti mu pomohli v tak klíčovém momentu správně zareagovat a už jako profesionálnímu obránci se tak trochu vrátit do dětských let.

Díky němu udrželi Islanders vedení 3:2, což jim zajistilo vyrovnání série na 2:2. S možná největším favoritem celého play-off tak drží i nadále krok.

Obránce navíc znovu dokázal, jak důležitý pro své mužstvo je. A to nejen směrem dozadu. Pulock patří mezi nejpodceňovanější hokejisty National Hockey League, přitom pravidelně odvádí spolehlivé výkony a na Long Islandu si jsou vědomi, jakého hráče v něm mají.

Kromě podobných defenzivních zákroků už má za 290 zápasů v kariéře na svém kontě 125 kanadských bodů. Muž, který dosud oblékal pouze jeden dres v lize, skóroval i proti Tampě Bay v této sérii – vítěznou trefou rozhodl první vzájemné střetnutí.

