Zámoří? Kdo nezkusí, nemůže soudit, ví Šapovaliv. Hokejem žije

Matyáš Šapovaliv se přes úvodní obavy odhodlal pro zámořskou cestu, kterou započal v týmu Saginaw Spirit hrajícím kanadskou OHL. Přestože se mužstvu výsledkově nedaří, za své výkony si bývalý útočník Kladna vysloužil v nováčkovské sezoně prestižní nominaci na akci CHL/NHL Top Prospects Game.

Co pro vás nominace znamená?

Dost, protože je to krátce před draftem, takže bude strašně zajímavé porovnat se s nejlepšími hráči ze všech kanadských juniorek. Budu hrát například proti Shaneu Wrightovi, což je očekávaná jednička draftu a hodně se od něho očekává, takže to bude určitě zajímavé. Pro mě je to další možnost, abych se ukázal před skauty z NHL. Na celou tu akci se moc těším, protože bude prestižní.

Dokázal byste si představit lepší oslavu osmnáctých narozenin?

(usmívá se) Asi ani ne, je to opravdu… (přemýšlí) Hokej mám strašně rád, takže takový dárek určitě potěší. Přímo v den mých osmnáctin jsme ale hráli zápas, takže to pro mě byl obyčejný zápasový den, jen mi kamarádi a rodina psali hodně zpráv. V kabině mi všichni kluci popřáli a bylo zajímavé, že máme narozeniny ještě s jedním spoluhráčem ve stejný den, takže jsme byli dva. Nic velkého neproběhlo.

Napadlo vás, že byste se mohl takovou nominaci získat, když jste odcházel za moře anebo v průběhu sezony?

Když jsem odcházel, nevěděl jsem, co od toho všeho čekat. Musel jsem se rozkoukat. V průběhu sezony podávám docela dobré výkony, takže jsem na to i trochu myslel, ale nijak jsem se k tomu neupínal.

Mezi nováčky se díky 35 bodům ve 48 zápasech držíte na hraně top desítky produktivity. Jak se na ledě cítíte?

Cítím se dobře, ale bodově by to určitě mohl být ještě lepší. Máme hodně mladý tým a úplně se nám nedaří, takže se víceméně připravujeme na příští sezonu. Na ledě se ale cítím solidně a předvádím i dobré výkony, i tak by bodů mohlo být víc.

„Mám hodně času na ledě a trenér mi věří, což je super.“

Neprojevuje se na vás, že nastupujete za tým, kterému se výsledkově příliš nedaří?

Je hodně těžké, když dost prohráváme a nejsme na tom v tabulce vůbec dobře. Na druhou stranu sice se hodně prohrává, ale já to beru tak, že je to dobré, protože mám hodně času na ledě a trenér mi věří, což je super. Prostě se připravujeme na příští sezonu, i když je jasné, že bych chtěl vyhrávat i tuhle sezonu. Jak už jsem zmínil, jsme mladý tým, takže je to těžké.

Jak se udržujete psychicky v pohodě?

Nedělá mi to problém. Je to takové nepříjemné, když se prohrává, ale já se vždycky snažím hrát na sto procent a dávat tomu všechno, protože je to dobré, abych se zlepšil. Po zápase určitě nějaký vztek a naštvání kvůli další prohře je, ale je tady hodně zápasů, takže jdou rychle za sebou, což je dobré. Ani není čas přemýšlet nad tím, že se prohrálo. Musí se jít dál.

Čím to je, že se vám přes výsledky týmu individuálně takhle daří?

Přišla nějaká změna a impuls. I když se musím přiznat, že jsem se ze začátku cesty do zámoří obával, byla to velká změna a měl jsem být poprvé od rodiny, ale zjistil jsem, že je to tady úplně jiné. Kluci v kabině i všichni okolo se snaží pomáhat. Jsou tady docela milí lidé a je to něco jiného. Kdo si to nezkusí, nemůže úplně soudit. Soutěž je tady úplně o něčem jiném, než co jsem hrál minulou sezonu první ligu v Česku. Je to na menším hřišti, takže mi to přijde rychlejší, je to více o dovednostech. Osobně mi tenhle styl a soutěž víc sedí.

Měl jste nějaké výkyvy, nebo si držíte stabilní výkonost?

Určitě jsou každou sezonu nějaké vlny. Ze začátku jsem se postupně zvedal a zlepšoval, ke konci kalendářního roku jsem předváděl asi nejlepší výkony. Potom jsme byli skoro celý tým pozitivně testovaní na covid, což mě trochu zabrzdilo, při návratu jsem měl výpadek asi na pět až šest zápasů, kdy to nebylo vůbec dobré. Teď doufám, že se to zvedá, na ledě se cítím dobře a jdu zase s výkony nahoru.

„Kdo si to nezkusí, nemůže úplně soudit.“

Měl jste problém zvykat si na zámořská specifika?

Pár zápasů mi to určitě zabralo, než jsem se rozkoukal. A šlo i o Ameriku jako takovou, než jsem pochytil, jak to chodí. Musel jsem vstřebat angličtinu, což byla největší změna, protože jsem všechno musel řešit v angličtině. První dva týdny jsem se rozkoukával, zjistil jsem, jak probíhají tréninky, a pak už to bylo dobré, zvykl jsem si na režim, který tu máme, a přišel na to, kde a co je. Byl jsem domluvený s hráči, že mě vždycky vezmou na stadion, takže už jsem měl nastavený režim. Potom už jsem tu byl stoprocentně spokojený. Určitě to byla dobrá cesta.

S angličtinou už jste v pohodě?

Tu se víceméně pořád učím a pořád ji zlepšuju. Co říkali kluci, je vidět, že jsem udělal obrovský pokrok za dobu, co jsem tady. Hodně se taky anglicky bavím s druhým Evropanem ruským obráncem Pavlem Mintjukovem, který mi také pomáhá.

We see you, @sapovaliv! ???



Some superb @SpiritHockey passing sets the 2022 #NHLDraft prospect up for his first #OHL goal in the dying seconds of the middle frame ? pic.twitter.com/oDDHt31ao3 — OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) October 21, 2021

Do kabiny jste zapadl dobře?

Jo, kluci byli od začátku super a hned mi se vším pomohli. Brali ohled na to, že nejsem rodilý mluvčí, takže se mi ze začátku snažili pomoct, když jsem něco nevěděl. Radili mi, abych to zkusil říct znovu anebo jinak. Díky tomu jsem se ani nebál mluvit anglicky, protože jsem věděl, že se mi nebudou smát a spíš mi budou chtít pomoct, což bylo super.

Jak se cítíte v rodině?

Rodina je super, jsem v ní ještě s jedním spoluhráčem. Všechno, co potřebujeme, tak nám zařídí. Vaří nám, perou nám a všechno, co potřebujeme, abychom se cítili jako doma, nám zařídí. Je to super.

„Hokej mám rád, takže je super, že je hodně zápasů. Je to výborné pro to, abych se zlepšoval.“

Cestování za soupeři snášíte v pohodě?

Asi je tady o trochu více cestování i delší cesty než v Česku, jelikož jsme jeden ze tří amerických týmů, které hrají OHL, takže je to pro nás možná ještě o trochu těžší, protože musíme cestovat do Kanady. Teď musíme ještě čekat na hranicích, což je s koronavirem o něco zdlouhavější, protože musíme mít testy a na hranicích se občas zasekneme. Není to ale tak hrozné, nejsou to až tak dlouhé cesty. Pokud něco delšího je, jedeme den předem, přespíme v hotelu a hrajeme tam až další den. Případně máme i dva zápasy, takže se to dá snést.

A co náročnější zápasový program?

Musím říct, že mi to problém nedělá. Možná trochu ze začátku, když se hrály tři zápasy v řadě, tak to bylo znát, ale když pak nehrajeme tak často, občas mi to i chybí. Už jsem zvyklý, že se hraje hodně často, třeba tři zápasy do týdne. Hokej mám rád, takže je super, že je hodně zápasů. Je to výborné pro to, abych se zlepšoval.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Matyáš Šapovaliv (@sapy_24)

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+