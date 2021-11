Zemětřesení v Montrealu! Končí Bergevin a spol.

Nečekaná zpráva proletěla v neděli zámořskými médii. Svých pozic bylo zbaveno hned několik vysoce postavených činovníků Montrealu Canadiens. Velkou čistku neustál ani generální manažer Marc Bergevin, o jehož budoucnosti se spekuluje snad každou sezonu.

Kromě Bergevina končí také jeho asistent Trevor Timmins a viceprezident komunikací Paul Wilson.

“Chtěl bych Marcovi, Trevorovi a Paulovi jménem organizace poděkovat za to, co za dlouhé roky pro tým odvedli,” stojí v oficiálním prohlášení majitele Montrealu Geoffa Molsona. “Díky jejich práci měli fanoušci možnost užívat si velkých zápasů i úspěchů. V dalších fázích kariéry jim přejeme jen to nejlepší.”

Tým je tak nyní bez generálního manažera, nicméně dle klubových stránek se intenzivně jedná o novém obsazení tohoto klíčového postu. Důležitým kritériem, které musí zájemce o tuto pozici splňovat, je pochopitelně schopnost komunikovat v angličtině i francouzštině.

Možným kandidátem byl Scott Mellanby, dosavadní Bergevinův asistent. I on sám si přál, aby ho nahradil právě Mellanby, nicméně vedení organizace rozhodlo, že chce kompletní obměnu, a tak Mellanby v sobotu sám rezignoval.

“Chtěl bych poděkovat každému, kdo mi jakkoliv pomohl splnit si tento sen,” stojí v rozlučkovém dopise Bergevina. “I když je tato cesta u konce, jsem nesmírně hrdý na to, jaký odkaz po sobě zanechávám. Tým je mnohem lepší, než ukazují výsledky. Jsem si jistý, že pod mým nástupcem se to potvrdí.”

V to rozhodně doufá celý Montreal. Loňský finalista se letos značně trápí a horší v konferenci je pouze Ottawa a New York Islanders. Naposledy sice přišla výhra na ledě Penguins, nicméně jsou to prohry, které letos převažují.

Pomoci by s tím mohl Jeff Gorton. Bývalý generální manažer New York Rangers byl Montrealem kontaktován za účelem pozice viceprezidenta hokejových operací. I přes to, že ho Rangers stále platí, je jeho příchod jistou věcí.

Jeho pozice sice nenaznačuje žádné obří pravomoce, nicméně počítá se s tím, že bude jakýmsi druhým generálním manažerem.

Gorton má totiž velké zkušenosti, které může skvěle zúročit. Byl to on, kdo zahájil přestavbu Rangers a kdo přivedl Artěmije Panarina, stejně tak se podílel na výstavbě úspěšného Bostonu, a to například draftováním Brada Marchanda, Phila Kessela a Milana Lucice. Zapadnout by nemělo ani to, že se podílel na příchodu Tuukky Raska a Zdena Cháry.

