Zlomený palec? Finský machr obdivuhodně závodí s časem, chce zkrotit Pantery

Max Pacioretty, Andrej Svečnikov, Teuvo Teräväinen. Zní to jako báječná útočná letka, co by záviděl Carolině snad každý klub v NHL. Místo toho jde o výčet klíčových marodů, což Hurikánům naopak nezávidí nikdo. Jeden z nich je blízko návratu, na tréninku už dokonce odložil dres, kterým upozorňoval spoluhráče, aby mu nehráli do těla. "A to je dobré znamení" říká kapitán Jordan Staal o Teräväinenovi.

Co vypadalo jako naprostá chiméra, je náhle velmi reálné.

Když si před necelým měsícem Teräväinen zlomil palec na levé ruce, asi nikdo nečekal, že by se mohl vrátit už během finále Východní konference. Ale ta šance existuje a je vetší než malá. Osmadvacetiletý rodák z Helsinek už naplno trénuje!

Všestranný forvard utrpěl zranění ve druhém utkání s NY Islanders, soupeřem Canes v úvodní rundě vyřazovacích bojů.

Od té doby pauzíruje, postup musela Carolina vydřít bez něj. I bez "Wolverina" a lakrosového kouzelníka Svečnikova. To máte, když vezmeme jejich nejlepší sezony v NHL, bez palebné síly ve výši 92 gólů. A oslabená skvadra Roda Brind'Amoura si pak musela poradit i s New Jersey Devils.

Proti Floridě by ale mohla mít jednoho z ofenzivních lazarů zpátky. Toho s číslem 86.

"Myslím si, že jsem už prakticky připravený naskočit. A trenér mě může postavit kamkoliv, poradím si," říká odhodlaně vítěz Stanley Cupu z roku 2015. Tehdy v dresu Blackhawks sehrál nepřehlédnutelnou roli v cestě za třetím chicagským titulem během šesti sezon.

"Už je dostatečně uzdravený na to, aby mohl hrát. Ale pokud mu bude dělat problémy střelba, jeho návrat neuspěchám," nepodléhá lákavé myšlence nasadit Teräväinena co nejdříve – a tedy i možná předčasně – Brind’Amour.

Zkušený trenér nechce podlehnout nekritickému nadšení z pozoruhodně úspěšnému závodu s časem, co Teräväinen předvádí.

Ano, je to až zázračné, jak se po operaci vykurýroval, ale šikovný a zároveň poctivý Seveřan je zároveň natolik přínosným plejerem, že musí panovat naprostá jistota o 100% stavu jeho ruky. Bylo by fatální cokoliv uspěchat a ztratit Teräväinena až do konce play-off.

Teräväinen by chtěl hrát hned.

"Je to svým způsobem bláznivé, že jsme blízko návratu. Myslel jsem si, že mám po sezoně, když jsem dostal tu sekeru. Ale doktoři odvedli skvělou práci a teď to vypadá, že se opravdu brzo vrátím. Kluci hráli skvěle, ale role diváka je pro mě složitá. Radši bych jim pomohl," míní.

Mohl by ještě vyšperkovat při už tak nejlepší hru v oslabení (90,5 %), stejně tak může přispět ofenzívě skvělými pasy i přesnou ranou zápěstím. Ve všech vyřčených bodech je osvědčený. Carolinu ale zatím bota netlačí.

A tak Hurikáni na Teräväinena ukážou, až přijde ten správný čas. Nemají důvod přespříliš riskovat.

