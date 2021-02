Zohorna o erupci na farmě, dřině i o debatě s Crosbym: Dojmy jsou neuvěřitelné!

Před koncem minulého roku odešel za životním snem, Radim Zohorna věděl, že bude objevovat neznámou pevninu. Útočník Mladé Boleslavi se po kempu Pittsbughu přesunul na farmu, kde v duelu proti Hershey prožil pořádnou erupci produktivity. „S přáteláky to byl pro mě už sedmý zápas v zámoří a konečně jsem se cítil výborně," říká v rozhovoru zprostředkovaném zastupující agenturou Sport Invest o bitvě, v níž vstřelil dva góly a přidal nahrávku.

Od příletu do zámoří už utekl nějaký čas, adaptaci má Zohorna za sebou. „Všechno mi tady vyrazilo dech. Přístup, jaký k tomu mají. Jak je všechno propojené, jak tu vše funguje a má hlavu a patu. Při tréninku všechno natáčejí, mají různé aplikace na herní systém, vyhodnocování hráčů a podobně," vypráví.

Věděl, že jde do nejlepšího hokejového prostředí na světě. A je za to vděčný. „Fakt jsem byl ze všeho mile překvapen a moc si to užívám. Jsem rád, že tu jsem a věřím, že mi to do budoucna hodně pomůže se zlepšovat. I život v Americe je super. Bydlím na kraji menšího městečka se 40 tisíci obyvateli, příroda kolem je nádherná."

Ihned po příjezdu naskočil do kempu Penguins. Čahouna z Česka tam nikdo pořádně neznal. „Bylo to opravdu hodně těžké. První tréninky jsem byl jak v jiném světě. Kolem mě samí výborní hráči. Nebyl tam jediný kluk, který by vypadal nepřipravený. Všichni byli skvělí. Den ode dne jsem se cítil lépe a lépe, ale času opravdu moc nebylo. Pak mě poslali na farmu a myslím, že to je pro mě nejlepší varianta," uznává.

Radim Zohorna delivered the goods tonight.

Two goals and an assist helped the #WBSPens score a 4-2 victory over Hershey. RECAP: https://t.co/SKrHgKNZv1 pic.twitter.com/8qd80SlNTE — WBS Penguins (@WBSPenguins) February 25, 2021

V nižší AHL nasbírá zkušenosti, rozehraje se a přizpůsobí potřebám tamního hokeje. „Mohu si zvykat na zámořský hokej, kluziště, na systém. Jsem realista. Viděl jsem, že ještě potřebuji čas si na všechno zvyknout. Tady mám roli v týmu, hraju přesilovky, na ledě dostávám hodně minut, což bych v Pittsburghu ze začátku určitě neměl. Ve stejném duchu jsme to vyhodnotili s klubem i mým agentem Robertem Spálenkou ze Sport Investu."

Když slyší, jaký je rozdíl mezi farmářskou soutěží a Tipsport extraligou, ihned reaguje: „První dojmy byly neuvěřitelné! Kvůli menšímu hřišti bylo pro mě všechno najednou strašně rychlé a na nic jsem neměl čas. V útočném pásmu se všech pět hráčů snaží být u sebe a presovat, navíc je tu hodně mladých kluků, kteří se chtějí dostat nahoru, takže makají, bruslí a napadají."

Člen rodinného klanu Zohornových přijel do Severní Ameriky poté, co podzim strávil v Mladé Boleslavi. Čtyřiadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu sehrál 21 extraligových duelů a zaznamenal 22 bodů. „Myslel jsem si, že to bude výhoda, ale první zápasy jsem měl pocit, že tu hraju úplně jiný sport. Ten rozdíl byl opravdu velký. Teď už je to ale lepší a rozehranost mohu začít využívat," usměje se útočník, který má po pěti zápasech AHL na kontě dvě branky a tři asistence.

Inspirací mu byl i první kontakt s hvězdami organizace včetně Sidneyho Crosbyho. „Potkal jsem se s ním hned druhý den, kdy jsem si šel vypékat brusle a on tam zrovna byl také. Strávili jsme spolu asi 20 minut a celou dobu jsme si povídali. Hrozně mě překvapil, jaký je. Velmi skromný a komunikativní. Ptal se mě na všechno možné i na Česko. Měl jsem z toho setkání velký respekt, ale je opravdu hodně příjemný. Měli jsme tréninkové zápasy proti sobě, tak jsem si s ním i zahrál."

Během kempu se objevilo video, na němž se spoluhráči divili jeho výšce. „Kluci asi byli překvapeni, ale nikdo si mě kvůli tomu nedobíral. Hlavní je, abych je zaujal hrou, nejen výškou," má jasno. Fyzické předpoklady by mu v zámoří mohly přijít vhod. „Výšku, dlouhé ruce a dlouhou hokejku se snažím využívat, ale zda mi to pomůže, to se teprve ukáže. Doba, kdy byla dvoumetrová postava rychlejší vstupenkou do NHL, je dávno pryč," upozorňuje.

Pokud má chvíli volna, odpočívá a také si napíše s kamarády z Česka. „Třeba s Víťou Vaněčkem a Martinem Nečasem, ale to většinou neřešíme jen hokej. Když jsme proti sobě hráli přátelák, tak jsem se bavil s Davidem Kašem, který působí na farmě Philadelphie." Zohorna ve Spojených státech žije svůj velký sen. Cíl je jasný: „Moje ambice je dostat se do NHL, na tom budu neustále makat," uzavírá.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+