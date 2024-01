Adam Klapka je blízko debutu v NHL

Ve stejný den, kdy se nadějný český obránce David Jiříček přesunul na farmu Columbusu, jeho krajan Adam Klapka se naopak dočkal pozvánky do A-týmu. Počet Čechů, kteří letos nastoupili v NHL, se tak může v brzké době navýšit na třiatřicet.

Poněkud symbolicky k tomu může přispět zranění Slováka Martina Pospíšila, který nedohrál páteční partii proti Torontu (zranění v horní části těla). Z tribuny přitom prohru Flames 3:4 sledoval čerstvě povolaný Klapka.

Třiadvacetiletý odchovanec pražské Slavie je v příjemném očekávání: „Je to něco, o čem jsem snil od doby, co jsem začal hrát hokej. Den, kdy jsem se dozvěděl, že mě Flames povolali, byl tím nejlepším v mém životě.“

Letos ve 33 zápasech za farmářský celek Calgary Wranglers zaznamenal Klapka 21 bodů (10+11). V 60 střetnutích minulého ročníku AHL jich pak nastřádal 25. Předtím podepsal jako nedraftovaný hráč dvouletou dvoucestnou smlouvu s Calgary.

„Bylo to super,“ líčil zámořským novinářům své pocity, když se jej dotazovali, jak se dozvěděl o povolání k hlavnímu týmu Flames. „Volal jsem rodičům a přítelkyni a bylo to pro všechny hodně emotivní. Prošli se mnou celou tu cestu. Táta se mnou vstával v pět ráno, když mě bral na tréninky, někdy i pětkrát týdně. Bylo to velmi dojemné.“

V přípravě před touto sezónou odehrál Adam Klapka 4 utkání, v kterých zapsal jednu asistenci. Ze sestavy přitom vypadl až při úplně posledním škrtu. Jeho letošní debut v NHL se tak očekával.

Dočká se ho 203 centimetrů měřící a 104 kilogramů vážící forvard v noční partii proti Edmontonu?

