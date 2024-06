Barkov je skoro jako Trottier, myslí si Gretzky

Finále bojů o Stanley Cup přilákalo do centra dění také někdejší hokejové hvězdy a své poznatky přidala i legenda největší Wayne Gretzky. Chválou nešetřil zejména, když přišla řeč na kapitána Floridy Aleksandera Barkova. Jeho výjimečnost potvrzují i spoluhráči z kabiny Panthers.

„Během první třetiny jsem řekl své ženě, že číslo 16 je nejlepší defenzivní hokejista, jakého jsem viděl od dob Bryana Trottiera. ... A je dobrý i v útoku, stejně jako byl Trottier,“ sdělil v televizním studiu Sportsnet po první třetině úvodního finálového zápasu.

Pro Barkova, který byl v minulosti za svou defenzivní práci nedoceněn, šlo o velký kompliment. V posledních letech už dvakrát vyhrál Frank J. Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka celé soutěže a zdá se, že konečně dostává uznání za své schopnosti.

Finský útočník pomohl podruhé v řadě dotáhnout Floridu do finále bojů o Stanley Cup, zářil ofenzivně i defenzivně a nyní jeho Panthers čeká druhý finálový zápas, kdy mohou zvýšit své vedení v sérii.

„Wow,“ sdělil Barkov, když se dozvěděl o Gretzkyho komentáři. „Zvlášť od něj to hodně znamená. Každý ví, co pro hokej udělal. A když slyšíte věci, zejména od lidí jako on, samozřejmě to hodně znamená.“

V NHL působí už 11 sezón, kapitánem se na Floridě stal na podzim roku 2018 a je důležitým hráčem pro organizaci, která dvakrát v řadě opanovala Východní konferenci.

„Je nastavený tak, aby v první řadě myslel na defenzivu, na týmový hokej. Ale je to také docela nadaný dynamický hokejista. Potřebujeme, aby Barkov také tlačil na pilu v ofenzivě, aby předvedl hru, jakou předvedl při prvním gólu letošního finále. Není to tedy defenzivní hra, kdy čeká, až se objeví nějaká mezera. Je mnohem nadanější,“ popsal trenér Paul Maurice.

„Barky je náš vůdce a kapitán a na ledě je obrovsky silný. Pokrývá opravdu velkou část ledu. Je opravdu snadné s ním hrát. Je obrovskou součástí našeho týmu, ovlivňuje hru tolika různými způsoby. Jsme opravdu moc rádi, že ho máme,“ popsal útočník Carter Verhaeghe.

To, jakou je Barkov osobností, ukazuje i vyjádření obránce Nika Mikkoly: „Je velkou součástí celé organizace. Myslím, že je tváří tohoto hokejového týmu a je příkladem na ledě i mimo něj. Není sice nejhlasitější, ale když mluví, všichni ho poslouchají.“



Barkov skutečně svému týmu přispívá po všech stránkách, ať už v ofenzivě, defenzivě i v šatně. A jsou to Panthers, které od zisku Stanley Cupu dělí už jen tři výhry.

