Bear už v základní části Washingtonu nepomůže. Vstoupil do asistenčního programu

Šestadvacetiletý Ethan Bear, jenž získal smlouvu až na konci prosince, po třech měsících přerušuje sezonu. Důvodem je jeho vstup do asistenčního programu NHL. Jelikož do konce základní části zbývají jen zhruba tři týdny, tak v bojích o postup do play-off už Washingtonu nepomůže. Šance, že by se v případě úspěchu Capitals vrátil alespoň v bojích o Stanley Cup, je přinejmenším v prvním kole hodně nízká.

Mistr světa z roku 2023 zmeškal začátek této sezony kvůli operaci ramene, jehož léčba byla v červnu odhadnuta na půl roku. Jelikož se jedná o mladého a kvalitního zadáka, tak i přes tréninkové manko o něj byl po ohlášení návratu zájem. Nakonec si zvolil dvouletý kontrakt v hodnotě 4,125 milionu dolarů ve Washingtonu.

Do sestavy Capitals poměrně rychle zapadl a odehrál 24 zápasů. Od 13. března, kdy nastoupil proti Edmontonu, však ze soupisky zmizel. Sedm zápasů „proseděl na tribuně“, načež ve středu večer byla zveřejněna informace, že vstoupil do asistenčního programu NHL/NHLPA.

Podrobnosti o jeho vstupu do asistenčního programu zveřejněny nebyly. Důvody totiž sdělují pouze sami hráči, pokud se tak rozhodnou. Spekuluje se však nad tím, že by se mohlo jednat o duševní obtíže, jelikož Bear je neustále terčem rasistických narážek z důvodu jeho indiánského původu. Bear vyrůstal v rezervaci Ochapowace v provincii Saskatchewan a už během jeho působení v Edmontonu byl často slovně napadán rasistickými fanoušky.

Jedná se ovšem pouze o spekulace a pravý důvod jeho problémů ví pouze zainteresovaní. Washington alespoň může „těšit“ fakt, že i bez Beara sbírá výhry, díky čemuž se už posunul na pozici druhé divoké karty v rámci Východní konference s dvoubodovým náskokem na Detroit, oproti němuž má také jedno utkání k dobru.

Bear je už několikátým hokejistou, jenž v této sezoně vstoupil do asistenčního programu. V únoru využil tento program bývalý Bearův spoluhráč Jevgenij Kuzněcov, jenž byl po návratu vyměněn do Caroliny. Od konce ledna je v asistenčním programu Patrik Laine z Columbusu, takřka dva měsíce byl mimo útočník Colorada Valerij Ničuškin. Další hráč Colorada Samuel Girard byl v asistenčním programu od 24. listopadu a vrátil se na konci prosince.

Share on Google+