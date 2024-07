Bláznivé týdny, ulevil si šampion Montour. Namířeno měl skoro do Toronta

Brandon Montour má za sebou pořádně náročné týdny. Třicetiletý obránce se během jednoho týdne dostal od nejvyššího úspěchu svého profesionálního života, když pomohl Floridě Panthers vyhrát Stanley Cup, k rozhodnutí, jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost.

Poté, co v den zahájení trhu podepsal sedmiletou smlouvu na 50 milionů dolarů se Seattle Kraken, měl Montour konečně možnost zamyslet se nad minulou sezonou a vším, co se v ní událo.

„Byly to bláznivé dva a půl týdne,“ řekl Montour. „Od vítězství v poháru až po snahu najít si nový domov v Seattlu, ale nic z toho bych neměnil ani za nic na světě.“

Montour patřil po otevření trhu s volnými hráči k nejžádanějším hráčům. Zkušený pravý obránce zaznamenal v minulém ročníku 33 bodů v 66 zápasech a v play off přidal 11 bodů na cestě za ziskem Stanley Cupu.

Přichází do týmu Kraken, který loni po bilanci 34-35-13 nepostoupil do play off a skončil šestý v Pacifické divizi. „Když se ohlédnu zpátky, tak na vítězství na Floridě bylo super hlavně to, že to byl jejich úplně první titul a že jsme to zažili společně,“ popisoval Montour. „Když pomyslím na Seattle a na to, že tam budu mít šanci dokázat to samé, tak mě to nadchlo.“

Montour věří, že navzdory tomu, že se tým v minulé sezoně nedostal do vyřazovacích bojů, není příliš daleko od svých předchozích dobrých výsledků a vedení dělá vše pro to, aby se k těmto prognózám vrátilo.

„Nebyli spokojeni s tím, jak dopadla jejich sezona off,“ prozradil Montour. „Mají spoustu kluků, kteří to v minulosti s kádrem, který mají, dokázali, a jsou hladoví po návratu a vítězství.“

Nějak podobně to má Toronto. Montour byl se svým oblíbeným klubem Maple Leafs spojen, ať už prostřednictvím svých přátel, rodiny nebo tamních médií. Myšlenka připojit se k týmu ze svého rodného města mu skutečně přišla na mysl, ale po jednáních se rozhodl, že Seattle je pro něj vhodnější.

„Jednání s nimi proběhla,“ přiznal Montour. „Když jsem se podíval na soupisku a na sebe, říkal jsem si, že bych určitě mohl pomoct, a to mě zaujalo. Zvážil jsem ale i rodinu a obchodní podmínky.“

Share on Google+