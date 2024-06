Chicago se chystá na draft, asi sáhne po Rusovi. A co návrat Kanea?

Generální manažer Chicaga Blackhawks Kyle Davidson bude mít pořádně napilno. Loni draft, který do týmu přinesl Connora Bedarda, skomírající tým oživil. Ten letošní může otočit chod organizace úplně, Blackhawks drží druhou a osmnáctou volbu. Uvažovalo se ale i o Patricku Kaneovi.

Očekává se, že druhý výběr padne na ruského útočníka Ivana Demidova z Petrohradu, který je snad ve všech skautských žebříčcích umístěn na druhé místo. Další variantou je běloruský bek z Michiganské univerzity Arťjom Levšunov.

„Řekl bych, že debata, koho vezmeme, je stále živá,“ nechtěl Davidson cokoliv odhalit. „Myslel jsem si, že v tuto chvíli už budeme mít trochu rozhodnuto, což nemáme, ale není na tom vůbec nic špatného. Diskuze stále probíhá.“

Davidson už měl napilno i předtím. Blackhawks se díky výměně s Islanders posunuli v prvním kole o dvě místa ze 20. na 18. místo a ve druhém kole o čtyři místa z 54. na 50.

Málokdy se vidí výměna volby tak dlouho před draftem a člověk se musel ptát, zda to nebyl tah, který by mohl Blackhawks připravit na něco jiného.

„Prostě to tak nějak vyplynulo a cítil jsem, že by nám to mohlo pomoct,“ řekl Davidson. "Žádný krok k další výměně to nebyl, takhle nespekulujeme."

I když to možná není předzvěst ničeho, přinejmenším to dává Blackhawks možnost potenciální výměny ještě výše přímo v den draftu.

Tématem byl i možná návrat Patricka Kanea. Ten, co pomohl vybudovat historické úspěchy, by se mohl spojit s tím, od kterého se to čeká v budoucnu.

Fanoušci Chicaga by Connora Bedarda po boku legendárního útočníka jistě rádi viděli, jeden z nejlepších Američanů všech dob je navíc bez smlouvy, bude se vybírat. Ale…

„Měl opravdu dobrý ročník,“ uznal Davidson. "Myslím, že jsme za to všichni rádi po tom všem, čím si po zdravotní stránce prošel. Zároveň bych ale řekl, že jsme udělali několik opravdu těžkých rozhodnutí ohledně dlouholetých opor. Nepředpokládám, že bychom se k tomu vrátili."

Share on Google+