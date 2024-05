Chytil na tribuně? Rangers český trumf šetří, svého ex-kouče vyzval Wheeler

Také jste znervózněli, když jste na soupisce newyorských Rangers neviděli Filipa Chytila? Náramně šikovného útočníka, kterému ovšem kariéru decimují otřesy mozku? Už utrpěl minimálně čtyři! Důvod k obavám tu byl, vždyť v duelech 2 a 3 s Floridou hrál v elitní lajně vedle Miky Zibanejada a Chrise Kreidera a náhle ze sestavy zmizel. Čím to?

Dokonalou ilustrací obří konkurence na soupisce Blueshirts je fakt, že si mohli dovolit hrát bez uzdraveného veterána Blakea Wheelera.



Borce, co ve Winnipegu nosil kapitánské céčko, má zkušenosti z MS, Světového poháru i olympiády a dvakrát překonal devadesátibodovou metu.



Říkáte si, že je to snad až zbytečný luxus nechávat si v záloze takového hráče? Do jisté míry podobně uvažoval manhattanský trenér Peter Laviolette. A poslal Wheelera proti Panterům a jeho bývalému kouči Paulu Mauricovi (z časů u Jets) do boje.



Kdo se ocitl mezi zdravými náhradníky?



Právě Chytil, dravý forvard dostal prostor si odpočinout. Ne, tentokrát nešlo o vynucenou absenci jako v sérii s Hurikány z Caroliny, kdy čtyřiadvacetiletý „Fil” pauzíroval kvůli blíže nespecifikované nemoci.



Sám o nedobrovolné přestávce posléze řekl: “Byl to těžký moment a důležité poučení do budoucna.”



Teď nešel do akce plánovaně, i s ohledem na pokorně čekajícího Wheelera.

„Je to součást "Filovy" cesty zpátky do našeho kádru po tak dlouhé době bez hokeje. Vždyť přišel o šest měsíců a najednou musí držet krok se zápasovým tempem.Rozhodnutí dát mu čas na odpočinek je za mě to nejlepší řešení pro něj i pro klub,” pověděl Laviolette o Chytilovi.



A tak přišla řada na Wheelera, který si nabídnutou šanci pochvaloval. Měl obrovskou chuť do hokeje, rád ho na ledě viděl i Maurice, který před zámořskými novináři ocenil jeho odolnost, zarputilost a vůdčí kvality.



Jindy až cynický trenér také prohodil, že Wheelerovi přál, aby nastupoval od samotného startu série. Má na něj skvělé vzpomínky, chová k němu respekt, cení si jeho kumštu i charakteru.



Jejich soupeření napoprvé dopadlo lépe pro Maurice, Florida urvala důležitou výhru v prodloužení po efektní přesilovkové kombinaci. Cats se tak povedlo srovnat na 2:2 na zápasy.



Laivolette Wheelera, už sedmatřicetiletého amerického veterána, chválil: „S (Mattem) Rempem a (Barclaym) Goodrowem párkrát zavřeli soupeře v útočném pásmu a strávili tam nějaký čas. Blake odehrál dobré minuty, obzvlášť na to, že se vracel po dlouhé pauze. ”



Wheeler naskočil poprvé od 15. února. Bude příště hrát zase, nebo Laviolette vsadí na mladšího a přímočařejšího Chytila? Koho byste tasili vy?

Share on Google+