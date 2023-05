Co dál s Torontem, Larry? Shanaplan selhal, Dubas i Keefe jsou na odstřel

Měl to být rok, ve kterém Toronto zazáří. Vyřazení Bostonu Floridou rázem Maple Leafs favorizovalo na postup do finále Východní konference, možná i dál. Ačkoliv dokázal kanadský celek po neskutečně dlouhých 19 letech projít přes brány prvního kola play-off, v sérii s Floridou hvězdami nabitý kádr selhal. A všichni si jsou v tuto chvíli vědomi, že se něco musí změnit.

Pokud se oprostíme od zklamání hráčů, fanoušků i samotného vedení Toronta, příliš velkou radost z výbuchu kanadského týmu nemají především majitelé slavné organizace. Společnost Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., kterou z pozice ředitele vede Larry Tanenbaum, má ke spokojenosti rozhodně daleko.

Představenstvo, ve kterém nalezneme celkem osm zástupců této obří společnosti, jež vedle hokejových Maple Leafs a Marlies má v portfoliu také Toronto Raptors z NBA, Toronto FC z MLS či Toronto Argonauts z CFL, si zajisté předvolá zodpovědné osoby, které rok co rok slibují průlom. Ano, Maple Leafs sice úspěšně prošli skrz první kolo play-off, když vyřadili Tampu, ale pak prohrálo 1:4 na zápasy s Floridou. Ambice ani zdaleka splněny nebyly.

Jedním z hlavních zodpovědných za výkony týmu je prezident Brendan Shanahan. Právě on angažoval Kyla Dubase na pozici asistenta generálního manažera a posléze v roce 2018 ho jmenoval generálním manažerem. Vložil mu do rukou jeden z nejslavnějších týmů světa a očekával, že se začnou věci hýbat.

Hýbaly se, přišel John Tavares, podepsaly se nepříliš výhodné smlouvy například s Williamem Nylanderem a Mitchem Marnerem, příliš nevyšlo ani angažování brankáře Matta Murrayho před touto sezonou. A výsledky ambicím ani zdaleka neodpovídaly. Kvůli nabitému rozpočtu se vlastně ani nemohl tento tým před play-off výrazněji posílit.

Vedle Dubase byl jedním z hlavních dílů skládačky, respektive tzv. Shanaplanu, trenér Sheldon Keefe. Bývalý trenér Toronta Marlies přišel k hlavnímu týmu v průběhu sezony 2019/20. Nedá se říct, že by zcela selhal, ve všech ročnících dovedl Maple Leafs do play-off. V sezoně 2020/21 dokonce se svým týmem vyhrál divizi. Ale play-off, to je, oč tu běží. Třikrát výpadek v prvním kole, letos sice postup do kola druhého, ale další neúspěch.

Pro třináctinásobné šampiony NHL je to zkrátka málo. A Shanahan se musí předsedovi představenstva za neustálé neúspěchy zodpovídat. Ale co vlastně může nabídnout?

Kritici výkonů Toronta si budou v jedné věci protiřečit. Na jedné straně budou vyčítat trenérovi Keefovi, že měl dostatečně dobrý tým, který ale nedokázal dovést k úspěchu. Na straně druhé budou vyčítat GM Dubasovi, že nedokázal poskládat dostatečně kvalitní kádr. A zamotanou hlavu z těchto myšlenek bude mít i Shanahan.

Jako první se nabízí vyhazov trenéra. Pak je tu možnost vyhození Dubase, která by dávala mnohem větší smysl. Jako mladý manažer měl přinést čerstvý vítr do zaběhnutých kolejí, kromě přešlapů se smlouvami však nesplnil základní cíl - nepostavil tým pro Stanley Cup.

Výborně to shrnul například Matthew Tkachuk z Floridy, který pronesl: „Nemáme tolik kluků s výbornými dovednostmi, jako má Toronto, to určitě ne. Nemyslím si, že je mnoho týmů, které tolik kluků mají, ale když přijde play off, není to tolik o dovednostech. Je to o tom držet pohromadě a v důležitých momentech se prosadit.“

A v tom je zakopaný pes. Dubas sestavil tým hvězdných individualit, ale schází mu borci na černou práci, schází mu opravdový týmový duch, schází mu pomyslný x-factor.

Stejně jako u Keefa, tak ani u Dubase by se nedalo říct, že vyloženě zklamal. Nenaplnil ale Shanaplan. Neustálé neúspěchy v play-off, které Toronto pravidelně potkávají, navzdory postupu do semifinále Východní konference po dlouhých 19 letech, pravděpodobně sedmatřicetiletému manažerovi zlomí vaz. Pokud si tedy Shanahan před představenstvem Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. neprosadí ještě jeden pokus. Musí ovšem Larrymu Tanenbaumovi přinést výsledky, jinak si zahrává i se svou pozicí.

Asi každému totiž začíná být jasné, že Toronto by mělo trochu změnit směr. A klidně se zbavit některé předražené hvězdy, aby se mohl vybudovat více konkurenceschopný tým pro klíčovou fázi sezony, což je právě play-off.

