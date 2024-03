Co s Kuzněcovem? MacLellan je připraven poslat zlobivého chlapce o dům dál

Jevgenij Kuzněcov, který na začátku února nastoupil do asistenčního programu NHL/NHLPA, smí od soboty znovu trénovat se svým týmem. Rozhodli o tom právě odborníci z tohoto programu, kteří ale ještě nepovolili ruskému útočníkovi hrát zápasy. Místo vřelého uvítání zpět v týmu však přišel poměrně překvapivý tah generálního manažera Briana MacLellana, jenž umístil Kuzněcova na listinu nechráněných hráčů. A dal najevo, že by byl nejradši, kdyby se mu povedlo Kuzněcova zbavit...

Kuzněcov nepatří svým chováním zrovna ke vzorům. Asi největším jeho prohřeškem bylo, když dostal v roce 2019 čtyřletý zákaz hrát za reprezentaci pod hlavičkou IIHF kvůli pozitivnímu testu na kokain. V NHL za to obdržel jen třízápasovou suspendaci za nevhodné chování.

Podle spekulací jsou právě návykové látky důvodem, proč nastoupil před měsícem do asistenčního programu. A že se nejspíš jedná o něco závažného, potvrzují kroky vedení Washingtonu. Jen pár hodin poté, co bylo Kuzněcovovi dovoleno opět naskočit do tréninku, byl umístěn na listinu nechráněných hráčů, kde si jej může kdokoliv během 24 hodin stáhnout k sobě do týmu.

Jelikož ale má ještě na jednu sezonu platnou smlouvu v hodnotě 7,8 milionu dolarů, tak se s touto možností příliš nepočítá. Naopak se předpokládá, že Kuzněcov touto listinou projde a skončí na farmě v Hershey. Proč tak MacLellan činí?

„Jde především o nový začátek pro Kuzyho,“ řekl MacLellan. „Myslím, že hledal změnu prostředí a tohle by mohlo být impulsem k tomu, aby se to podařilo,“ poznamenal trochu záhadně.

Sám MacLellan nepočítá s tím, že by si Kuzněcova někdo během 24 hodin z listiny nechráněných hráčů vytáhl a je přesvědčen o tom, že Kuzněcov skončí na farmě v Hershey. Ale jestli se tam bude hlásit? Inu, na to nemá jednoznačnou odpověď. „Nevím,“ prohodil.

„Mluvil jsem s ním i s jeho zástupci. Nevím, jestli chtěli zrovna tohle, ale je to prostředek, jak dosáhnout toho, co chtějí,“ řekl k přesunu na farmu MacLellan, jenž připustil, že je nejspíš načase, aby se cesty Washingtonu a Kuzněcova rozešly. „Myslím, že tu máme historii, která trvá už nějakou dobu, a myslím, že momentálně je to frustrující pro obě strany,“ podotkl.

Narazil tím na fakt, že produktivita jednatřicetiletého útočníka v této sezoně zcela odešla (ve 43 zápasech má bilanci 6+11), s čímž nepanuje spokojenost, a že Kuzněcov zase není příliš spokojený s pozicí Washingtonu v tabulce ligy. „Prostě je to příležitost i pro naši stranu, jak začít znovu,“ upozornil MacLellan.

Ideálním scénářem by pak podle MacLellana bylo, kdyby se povedlo Kuzněcova vytrejdovat ještě před páteční uzávěrkou přestupů. Manažer Washingtonu rovnou připustil, že by si jeho tým ponechal část Kuzněcovova platu, jelikož 7,8 milionu dolarů zkrátka není částka, která se v rozpočtech týmů hledá snadno. „Jsme otevřeni čemukoli, co mu dá příležitost pokračovat v kariéře tak, jak chce,“ podotkl.

Pokud by se ale výměna nakonec neupekla, dovedl by si MacLellan představit, že by se Kuzněcov vrátil k hlavnímu týmu? Ano, ale až po nějakém čase na farmě. „Myslím, že si musí urovnat některé věci v osobním životě. Také se potřebuje srovnat i herně. Myslím, že potřebuje najít úroveň, na které je zvyklý hrát. Takže musí jít dolů (do Hershey) a makat na sobě, nebo hrát v jiné organizaci,“ dodal generální manažer Washingtonu.

Kuzněcov prozatím celou svou kariéru strávil v dresu Capitals, za které odehrál 723 zápasů s bilancí 171 branek a 397 asistencí. V play-off přidal 87 zápasů s bilancí 29+38.

Share on Google+