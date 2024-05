Colorado s Ničuškinem počítá i po další vynucené pauze

Poté, co byl Valerij Ničuškin zařazen do třetí fáze programu pomoci hráčům NHL, se začalo mluvit o tom, zda nepůjde o jeho definitivní konec v Coloradu. Spekulace už jsou ale zbytečné, v Avalanche s ruským útočníkem počítají i nadále.

Ničuškin byl na asistenční program zařazen 13. května. Oficiální důvod liga neoznámila, podle několika zdrojů ale 29letý forvard neprošel testem na přítomnost drog. Podle podmínek programu je tak nyní suspendován bez nároku na plat na dobu minimálně šesti měsíců.

Generální manažer Colorada Chris MacFarland ale podle webu Sportsnet uvedl, že vypovězení Ničuškinovy smlouvy není na pořadu dne. I když bude obnovování důvěry obtížné.

„Když jsme viděli to číslo, byl to kopanec do žaludku,“ naráží MacFarland na půlroční pauzu, kterou musí útočník absolvovat. „Val je obrovským článkem naší hry. Naše výsledky s ním a bez něj o tom jasně svědčí. Je to výborný hokejista… V naší organizaci není jediný člen, který by si nepřál, aby si Val urovnal věci v osobním životě tak, aby byl v pořádku,“ říká GM Colorada.

Ničuškin odehrál v letošním play-off osm utkání. V nich dohromady posbíral deset bodů, k devíti vstřeleným brankám přidal jednu asistenci. V 54 zápasech základní části pak do statistik zapsal 53 bodů.

Ruský útočník už program pomoci hráčům dobře zná, nastoupil do něj z blíže nespecifikovaných důvodů v polovině ledna. Svému týmu pak chyběl téměř dva měsíce, na led se vrátil až 8. března.

Teď problémového forvarda čeká ještě delší pauza s nejistým výsledkem. Je ale velmi pravděpodobné, že pokud se vrátí na led, vedení Colorada na něj ani tentokrát nezanevře.

