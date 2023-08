Couturier bude na tréninkový kemp připraven. Kariéra Ellise je u konce

Trošku světla do situace zraněných hráčů Flyers přinesl prezident hokejových operací Keith Jones. Ten nepřímo potvrdil, že kariéra Ryana Ellise je u svého konce, a že útočníci Sean Couturier a Cam Atkinson budou připraveni na start sezóny.

Angažování Ryana Ellise se Philadelphii vůbec nevyplatilo. Flyers získali zkušeného zadáka z Nashvillu výměnou za Philippa Myerse a Nolana Patricka a doufali, že výrazně vylepší své zadní řady. To se ale nestalo, Ellis za klub z Pensylvánie odehrál pouhé čtyři zápasy v úvodní sezóně, do té minulé již vůbec nezasáhl a vypadá to, že se na tom nic nezmění ani v těch nadcházejících, ačkoliv má smlouvu platnou až do sezóny 2026/2027.

Prezident hokejových operací ve Philadelphii Keith Jones prozradil, že neočekává, že se Ryan Ellis ještě někdy do NHL vrátí, vinou je natržený velký sval bederní.

„Všichni fandíme Ryanovi jako lidské bytosti, není lehké žít v nejistotě, jestli se člověk vrátí a nebo ne. Sám jsem si tím prošel na konci své kariéry. Těžké je pak vypořádat se realitou, že se člověk už nevrátí," řekl Jones v rozhovoru s Adamem Kimelmanem. "Je to pro něj těžké období. Velmi soucítím s tím, čím si prošel," doplnil.

Fanoušci Flyers se ale dočkali i pozitivních zpráv. Na start tréninkového kempu by měli být připraveni útočníci Sean Couturier a Cam Atkinson, kteří také do minulého ročníku vůbec nezasáhli.

Držitele Selke Trophy z roku 2020 Couturier odehrál za poslední dvě sezóny pouze devětadvacet zápasů, chronické problémy se zády více nedovolily. Třicetiletý útočník podstoupil v roce 2022 dvě operace zad a nyní to vypadá, že by mohl konečně nastoupit. Podobně na tom je i Atkinson, kterému pomohla operace krku.

"Na konci minulé sezóny byli oba připraveni na návrat. Nyní mohou využít celé letní období k tréninku a přípravě na dlouhou základní část. Vše nasvědčuje tomu, že jsou v plné zátěži a my jsme z toho opravdu nadšení, řekl Jones.

Dokáží se oba nastálo zbavit zdravotních problémů a ještě se výrazně prosadit v NHL?

