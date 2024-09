Dallas Stars získali předběžně jistotu, že jeden z jejich nejdéle sloužících hokejistů zůstane v organizaci po hodně dlouhou dobu. Finský obránce Esa Lindell v úterý podepsal s Dallasem prodloužení smlouvy o dalších pět let až do roku 2030. Během tohoto kontraktu, jenž začne platit po skončení nadcházející sezony, si vydělá 26,25 milionu dolarů.

Lindell, který má pro sezonu 2024/25 v platnosti ještě jeden rok předchozí smlouvy na 5,8 milionu dolarů, při podpisu nového kontraktu souhlasil s mírným snížením celkového výdělku. Od sezony 2025/26 bude ukrajovat z platového rozpočtu Stars 5,25 milionu dolarů, tedy o 550 tisíc méně. Smlouva je na pět let do konce sezony 2029/30, kdy bude Lindellovi 36 let.

„Jsem nadšený, že tu zůstanu dalších pět let,“ řekl k nové smlouvě Lindell. „Čím dřív (se to dohodlo), tím líp. Všechno se vyřešilo hladce,“ potěšilo rodáka z Helsinek, který v NHL hraje od sezony 2015/16 a celou zámořskou kariéru strávil v Dallasu, jenž jej v roce 2012 draftoval ve třetím kole.

„Já i moje rodina milujeme město, organizaci i fanoušky. Myslím, že je tu všechno opravdu dobré. A samozřejmě máme šanci vyhrávat, což bylo také něco, o co hodně šlo. Chtěl jsem tu zůstat,“ řekl Lindell s tím, že už se nemůže dočkat začátku nové sezony.

Během ročníku 2024/25 má rozhodně, na co navazovat. V uplynulé sezoně byl třetím nejvytíženějším hokejistou Dallasu za Mirem Heiskanenem a Thomasem Harleyem. Patřil k poctivým bekům se 162 zblokovanými střelami a spolu s Jaredem Spurgeonem byl specialistou na oslabení.

To ovšem neznamená, že svým dílem nepřispěl také k ofenzivě. V 82 zápasech základní části se trefil pětkrát a podílel se asistencemi na dalších 21 brankách. V play-off pak v 19 utkáních zaznamenal bilanci 3+2.

„Esa je pevnou součástí naší defenzivy a stal se hráčem, na kterého se dá spolehnout ve všech situacích,“ řekl generální manažer Stars Jim Nill. „Je to osvědčený hráč do oslabení, který si připisuje jedny z nejtěžších minut a obranných úkolů v zápasech. Jsme nadšeni, že se stal součástí našeho obranného jádra na dalších pět sezon.“

