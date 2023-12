Další komplikace pro Toronto. Gólman Woll je mimo na delší dobu

Brankář Toronta Joseph Woll, který se pomalu dral do pozice jedničky, musí kousat další komplikaci. Podle klubu bude nějakou dobu chybět poté, co utrpěl zranění nohy ve třetí třetině zápasu proti Ottawě. Maple Leafs tím vzniká nepříjemný problém.

"Je to nešťastné," řekl trenér Toronta Sheldon Keefe. "Chytal velmi dobře. Budoval si tady tak skvělou dynamiku celé sezony a kariéry. Tohle nejde brát jinak než jako neúspěch."

Wollovi, který si proti Senators připsal 29 zákroků, museli v čase 10:22 pomáhat z ledu poté, se snažil zasáhnout proti střele a předvedl složitý zákrok. Keefe po zápase neměl k dispozici žádnou diagnózu ani konkrétní časový plán, kdy by se mohl Woll vrátit.

"Je to špatné," litoval i útočník Maple Leafs Mitchell Marner. "Nikomu to nepřejete. Takže doufejme, že až se k nám dostanou nějaké zprávy, budou v rámci možností pozitivní. Ale jak jsem řekl, dnes předvedl několik obrovských zákroků, a to se mu dařilo celý ročník."

Pětadvacetiletý Woll nastoupil v této sezoně k většině zápasů Toronta, v 15 zápasech má bilanci 8-5-1 a úspěšnost zákroků 91,6 %.

"Dnes byl vynikající," řekl o Wollovi obránce Morgan Rielly. "Byl ale skvělý pokaždé, když se do branky postavil. Takže když máte za zády takového hráče, který si věří a hraje tak dobře jako on, bylo to pro nás velmi povzbuzující."

Martin Jones byl ve středu nouzově povolán z farmy. Zkušený gólman v srpnu podepsal s Maple Leafs roční smlouvu na 875 tisíc dolarů a v této sezoně má v pěti zápasech AHL bilanci 2-1-1 a úspěšnost zákroků 87 %, což nezní extra povzbudivě.

"Důvěru a víru v něj rozhodně máme," odmítl ale negativní narativ Keefe. "Je to zkušený brankář, takže situace, jako byla ta dnešní, s ním neotřásla. Je připravený. Když byl tady, byl ohromný v kabině, jeho chování bylo skvělé i na farmě. Celou situaci zvládl neuvěřitelně dobře. Proto se podepisují smlouvy s veterány. Měli jsme štěstí, když prošel waivers a zůstal součástí naší organizace."

Brankoviště by měl ale zase převzít Ilja Samsonov, jenž je po nemoci blízko návratu.

