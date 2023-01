Devils vs. Penguins v příjemném čase! V noci pak NHL nabídne další čtyři duely

NHL nabídne divákům v noci na pondělí další porci utkání. Evropské fanoušky může těšit start zápasu mezi Devils a Penguins v příjemných osm hodin večer. Další čtyři duely pak startují po půlnoci. Do akce půjde mimo jiné Čechy nabitý Boston, který vyzve Hertlovo San Jose.

První zápas je na programu od dvaceti hodin středoevropského času. Půjde o duel mezi Ďábly a Tučňáky. Rivalové z Metropolitní divize se v aktuálním ročníku střetnou teprve po druhé, první měření sil zvládli koncem roku lépe hokejisté z New Jersey. V tabulce Východní konference tyto dva celky dělí, při stejném počtu odehraných zápasů, devět bodů. Pittsburgh sice aktuálně drží druhou divokou kartu pro postup do play off, za ním se však derou kupředu Florida či Islanders, úplně bez šancí není ani Buffalo. Výhra za dva body by se náramně hodila.

Hodinu po půlnoci půjde do akce Boston, který se pohodlně usadil na čele celé ligy. Česká kolonie v NHL vyzve na domácím ledě San Jose, které táhne zkušený obránce Erik Karlsson. Medvědi mají stále výtečnou formu, z posledních devíti zápasů padli pouze jednou, a to se Seattlem. Sharks z posledních pěti zápasů zvítězili pouze jednou. Půjde o druhou vzájemnou konfrontaci v probíhajícím ročníku, zkraje letošního roku vyhráli na ledě San Jose Bruins.

Další zápas, jehož začátek je naplánován ne jednu hodinu ranní, obstará Chicago s LA Kings. Hokejistům z Chicaga se poslední odehrané zápasy podařily, Blackhawks v prodloužení přetlačili Buffalo, poté následovaly jasnější zápasy s Philadelphií a St. Louis. Naopak Kings poslední tři zápasy prohráli, nezvládli zápasy s New Jersey, Dallasem a Nashvillem. Půjde o třetí vzájemný souboj v sezoně, předchozí duely dospěly až do prodloužení, jednu výhru si připsalo Chicago, druhou LA.

Ve stejnou dobu začne i měření sil mezi Flyers a Jets. Letci mají formu jako na houpačce, pořád se však drží ve spodní polovině tabulky. Winnipeg se po výletech v Kanadě přesouvá na východní pobřeží. Během své cesty do Philadelphie padli Jets s Montrealem a Torontem, naposledy však vyzráli na Ottawu. Jets zdobí velmi dobré oslabení, jsou druhým nejúspěšnějším celkem v této disciplíně v lize.

Ve dvě ráno jde do akce Arizona, která přivítá Rytíře z Vegas. Půjde o střet dvou protipólů, jelikož Vegas se v tabulce Západní konference nachází na 3. pozici, naopak Arizona je třetí od konce. Ani poslední zápasy se Kojotům nepodařily, když proti Dallasu ani proti Washingtonu nedokázali vstřelit jediný gól, naposledy zaskočili před domácím publikem Detroit. Vegas se poslední zápasy taky příliš nedaří, z posledních čtyř zápasů dokázalo bodovat pouze s Washingtonem. Bude se jednat o třetí vzájemný zápas v aktuální sezoně, předtím dvakrát vyhráli Golden Knights.

