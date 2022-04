Do NHL míří pětka loňského draftu. Johnson by se měl ke Columbusu připojit v pondělí

Columbus Blue Jackets mají deset zápasů před koncem základní části jistotu, že se do letošních vyřazovacích bojů už nepodívají. I proto se vedení týmu rozhodlo, že ve zbytku sezony prověří připravenost pětky loňského draftu Kenta Johnsona, s nímž byla podepsána vstupní smlouva.

Blue Jackets v 72 zápasech posbírali 72 bodů, což je v bojích o postup do play-off proklatě málo. Na aktuálně osmý Washington ztrácí ve Východní konferenci 24 bodů, což již nemohou dohnat, a ve zbytku sezony tak mohou zkoušet nejrůznější varianty, na nichž by se mohli pokusit sestavit jádro týmu pro ročník 2022/23.

Jedním z těch, kteří by mohli pomoci Columbusu v příští sezoně k mnohem lepším výsledkům, je Kent Johnson. Kanadský útočník, kterého Blue Jackets vybrali jako pětku draftu 2021, se v pátek dohodl na vstupním kontraktu v celkové 5,5 milionů dolarů (dle stránky capfriendly.com). Informaci o podepsané smlouvě oznámil generální manažer Columbusu Jarmo Kekalainen.

„Kent Johnson je pozoruhodný mladý muž, a to jak na ledě, tak mimo něj,“ uvedl Kekalainen. „Je vysoce kvalifikovaný a kreativní hráč, který vás dokáže zvednout ze sedačky, kdykoli je na ledě. jsme nadšeni, že dělá další krok ve své kariéře a těšíme se na jeho růst a přínos v dresu Blue Jackets v nadcházejících letech.“

Johnson po loňském draftu zůstal na univerzitě v Michiganu, kde odehrál svůj druhý ročník, v němž zaznamenal ve 32 zápasech 8 branek a 29 asistencí. Celkem ve své univerzitní kariéře naskočil do 58 zápasů s bilancí 17+47.

Že se neztratí ani na seniorské úrovni, potvrdil na letošních olympijských hrách v Pekingu. Při absenci hráčů z NHL dostal možnost reprezentovat Kanadu, se kterou dokráčel do čtvrtfinále. V pěti odehraných zápasech vstřelil jednu branku a přidal čtyři asistence, díky čemuž byl čtvrtým nejproduktivnějším Kanaďanem na turnaji.

Vzhledem k tomu, že by se Johnson měl k týmu připojit v pondělí, prostor může dostat maximálně v devíti zápasech a svůj debut by tak měl prožít v domácím utkání proti Montrealu. To zároveň znamená, že se jeho tříletý vstupní kontrakt v tomto ročníku nestihne aktivovat a přenese se do příští sezony.

Jelikož se dá očekávat, že by v příští sezoně měl odehrát v NHL kompletní ročník, platnost jeho kontraktu se tak protáhne do jara 2025.

