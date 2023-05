Dominový efekt. Po odchodu Suttera stahují hráči žádosti o výměnu

Tlak, který byl vytvořen hráči Calgary na vedení týmu, se zdá být větší, než se předpokládalo. O tom, že trenér Darryl Sutter upadl v nemilost části kabiny, už řeč byla. Skupina nejmenovaných hráčů dokonce požádala o výměnu, pokud Sutter na střídačce zůstane. Poté, co byl tento kouč odvolán, zmínění hokejisté své žádosti stáhli.

Jako by nestačilo, že kvůli Sutterovi ukončil své působení u Flames generální manažer Brad Treliving, jenž byl na této pozici od dubna 2014. A jako by nestačilo, že herní styl svérázného kouče Calgary pořádně znechutil Jonathanovi Huberdeauovi jeho první rok v novém dresu. Plamenům se totiž doslova rozpadal kádr. Někteří hráči požádali o výměnu, jiní si drželi odstup, když se hovořilo o možném prodloužení kontraktu.

Zajímavé informace sdělil Frank Seravalli z Daily Faceoff během čtvrtečního vysílání na Sportsnet 960. Podle něho totiž okamžitě po odvolání Suttera blíže nejmenovaní hokejisté, kteří požádali vedení organizace, aby jim sehnalo angažmá v jiném týmu, stáhli své žádosti o výměnu.

„Bavil jsem se s různými lidmi z celé ligy, kteří mají nějaké spojení s Calgary, a vypadá to, že všechny obchodní požadavky, které musela organizace řešit, byly odvolány ve chvíli, kdy došlo ke změně trenéra," uvedl Seravalli. „(Ukončení spolupráce se Sutterem) otevírá dveře některým hráčům, kteří možná váhali, zda vůbec znovu podepsat s Calgary smlouvu.“

Narazil tím například na Mikaela Backlunda a Eliase Lindholma, kterým vyprší aktuální kontrakt příští rok. Tyto opory mohou podepsat nové smlouvy už toto léto, když se ale během rozhovorů po skončení základní části stočila řeč právě na nový kontrakt, drželi si odstup, jako by o další působení u této organizace neměli zájem.

Je otázkou, zda i tito dva dali vedení Flames nůž na krk, že pokud Sutter zůstane u týmu i v příští sezoně, tak by raději změnili působiště. Podle Seravalliho však vyhazov Suttera spustil dominový efekt.

Ostatně, fakt, že bude angažován nový kouč, potěšil i již zmíněného Huberdeaua. „Mít nového trenéra pomůže mé hře a také mému sebevědomí,“ poznamenal.

Calgary má za sebou hodně špatnou sezonu. V Západní konferenci skončilo deváté s dvoubodovou ztrátou na postup do play-off. To by samo o sobě nemuselo být žádnou tragédií, ale s ohledem na to, že se jednalo o úřadujícího šampiona Pacifické divize a semifinalistu Západní konference z minulé sezony, čekalo se zcela něco jiného.

Nelibě to nesli i hráči, kteří už pod Sutterem dál hrát nechtěli...

A to nejspíš, po odchodu bývalého GM Trelivinga, byla asi poslední kapka i pro další zodpovědné osoby. Sutter byl odstraněn a vzpoura kádru zažehnána.

