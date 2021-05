Dotáhnou Fleury s Lehnerem Vegas až na vrchol? Silný tandem ukořistil William M. Jennings Trophy

Hokejisté Vegas zakončili letošní základní část v noci na středu suverénní výhrou 6:0 nad San Jose. Týmová jednička Marc-André Fleury v tomto klání zapsal šestou nulu v sezoně a definitivně rozhodl o tom, že si Golden Knights připsali svou první trofej v ročníku 2021. Stala se jí William M. Jennings Trophy, která se uděluje týmu, respektive brankářům, kteří v základní části inkasují nejnižší počet branek.

Vegas ve zkráceném ročníku inkasovali pouhých 124 branek. To je v době, kdy průměrný počet branek na zápas v posledních letech oproti trochu chudším sezonám opět roste, velmi slušný zápis. Sluší se dodat, že druhým nejúspěšnějším týmem z tohoto hlediska se stali Islanders, kteří inkasovali 128 branek.

Společnými silami se o úspěch Vegas podělili právě Fleury s Robinem Lehnerem, který rozhodně během ročníku nehrál nijak malou roli. Naopak.

Fleury naskočil do 36 zápasů, ve kterých vychytal 26 výher, zmíněných 6 nul, a zaznamenal skvělý průměr pouhých 1,98 inkasovaných branek na zápas. Lehner se do brankoviště postavil k 19 utkáním, v nichž připsal 13 výher s jednou nulou a průměrem 2,29 branek na zápas a úspěšností 91,3% (Fleury měl 92,8%). To jsou čísla, která by brala jakákoliv jednička v NHL.

Přinese čtvrtá sezona konečně Stanley Cup?

Vegas tedy v této sezoně vybudovali nesmírně silný brankářský tandem, který může celému týmu pomoci v cestě za hlavním cílem, kterým je konečně získat Stanley Cup. O ten Golden Knights ve své krátké historii usilují každý rok.

Hned při své první sezoně v NHL (2017/18) dokráčeli až do samotného finále. O rok později sice vypadli v prvním kole play-off, ale loni už zase dokráčeli (především zásluhou Lehnera, který v play-off řádil) do finále konference. A ani letos nejsou jejich cíle menší. A ani být nemohou.

Nejde přitom jen o to, že mají ohromně silnou obranu s velmi silným brankářským tandemem. Mají totiž také nesmírně produktivní útok, který nasázel v 56 zápasech 191 branek. Mají díky tomu na dosah i vítězství v Západní divizi a celé NHL (o což je může připravit už jen Colorado, pokud získá dva body v posledním duelu proti Los Angeles).

Pouze sedmkrát v historii

Za takové situace by každý menší cíl, než by byl zisk Stanley Cupu, nepřichází v úvahu. Klíčovými muži v cestě na samotný vrchol přitom mohou být Fleury s Lehnerem, nejúspěšnější brankářský tandem zkrácené sezony. Jenže získat William M. Jennings Trophy paradoxně může být, s ohledem na predikci vývoje bojů o Stanley Cup, zrádné.

Příliš týmů, které tuto trofej získaly, si totiž na Stanley Cup ve stejném ročníku nesáhlo. Jmenovitě to dokázali Islanders v roce 1983, v roce 1999 Dallas (v sestavě i s Romanem Turkem), v roce 2003 New Jersey, v roce 2008 Detroit (i zásluhou Dominika Haška), v letech 2013 a 2015 Chicago a v roce 2014 Los Angeles.

Zisk trofeje pro tým s nejúspěšnější defenzivou a nejsilnějším brankářským tandemem (případně jednotlivcem, pokud druhý brankář neodchytá alespoň 25 utkání) v základní části tak vůbec neznamená, že by takový mančaft měl mít automaticky nejlepší vyhlídky pro zisk Stanley Cupu. Od roku 1982 totiž k této situaci došlo jen sedmkrát.

Budou Vegas osmým výběrem, který skloubí zisk William M. Jennings Trophy i se ziskem nejcennější hokejové trofeje světa?

