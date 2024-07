Drury se vyhnul arbitráži, s Canes podepsal na dva roky

Jack Drury se díky podpisu dvouleté smlouvy s Carolinou vyhnul arbitráži. Mladý útočník bude pobírat necelé dva miliony dolarů ročně a Hurricanes nezabere příliš místa pod platovým stropem, které potřebují na další podpisy.

Americký útočník se do organizace sídlící v Raleigh dostal díky draftu v roce 2018. Canes na něj ukázali ve druhém kole a na řadu přišel jako 42. v celkovém pořadí. Carolina s jeho výchovou pro NHL nikam nespěchala a rodák z New Yorku strávil po draftu rok na univerzitě, následovala jednoletá zkušenost se švédskou nejvyšší soutěží, kde s Vaxjo opanoval ligu. Jeho cesta vstříc NHL pokračovala přesunem za oceán.

V zámoří se nejprve oťukával na farmě v Chicagu, se kterou dokázal v jeho premiérovém ročníku v Severní Americe opanovat celou soutěž. Jako nováček velmi nadchnul, a to zejména v play off, kde posbíral v 18 duelech 24 bodů. V následujících letech dostával více šancí také v NHL, ročník 2023/24 byl jeho první kompletní, který strávil v hlavním týmů a zapsal v 74 duelech 27 kanadských bodů. Dalších pět bodů přidal v play off.

Dlouho se s Carolinou nemohl dohodnout na podobě nového kontraktu, a tak se přihlásil k arbitráži. Těsně před ní se nakonec se svým týmem dohodl na dvouleté smlouvě s celkovou hodnotou 3,45 milionů dolarů.

„Jack udělal v minulé sezóně obrovské kroky, aby se upevnil jako klíčová součást naší skupiny útočníků. Je to nesmírně pracovitý hráč na obou koncích ledové plochy, na kterého se můžeme spolehnout za každé situace, a my budeme s nadšením sledovat jeho další růst v Carolině,“ popsal generální manažer Eric Tulsky.

Hurikánům zbývá pod platovým stropem aktuálně něco přes 13 milionů. Čekají je však minimálně ještě dva velké podpisy. Na svůj kontrakt čeká Seth Jarvis a k arbitráži se přihlásil Martin Nečas. V obranných řadách se spekuluje o prodloužení smlouvy s DeAngelem.

