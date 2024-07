Důvěra a miliony? Smlouva pro mě moc znamená, hlásí Byfield

Quinton Byfield je logicky moc šťastný, že může být v Los Angeles dalších pět let. Jednadvacetiletý útočník podepsal 15. července pětiletou smlouvu na 31,25 milionu dolarů, je to jeho druhý kontrakt.

V sezoně 2023/24 zažil průlom, když v 80 zápasech vstřelil 20 gólů a dohromady týmu pomohl 55 body. Byla to zároveň jeho první kompletní sezona v NHL.

Byfield byl v roce 2020 draftován jako druhý v pořadí a chvíli mu trvalo, než se naplno prosadil v NHL. Pandemie COVID-19 mu zkrátila draftový ročník 2020, ale v ročníku 2020/21 byl zařazen na farmu do týmu Ontario Reign. Zranění a nemoci se mu na začátku profesionální kariéry postavily do cesty a nyní, když se etabloval jako platný hráč NHL, si oddechl, že má novou smlouvu.

„Ta smlouva pro mě hodně znamená a to, jak moc se mi tým zavázal na takovou dobu… Je dobré mít nějakou jistotu, když vím, že mi věří a že věří, jakým hráčem se můžu stát,“ řekl Byfield.

A dodal: „Máme opravdu dobrý tým, je tu spoustu zkušených lídrů, kteří už dříve vyhrávali. Jsme i dobrá parta, která může v příštích pěti letech něco dokázat.“

Byfield přiznává, že se chce zlepšit ve hře na obě strany kluziště, protože v dospívání se jí příliš nevěnoval. Jeho výhodou je, že hraje po boku dvojnásobného držitele Selke Trophy Anžeho Kopitara.

Byfield je sice přirozeným centrem, ale v uplynulé sezoně strávil hodně času bruslením s Kopitarem a od kapitána Kings se toho hodně naučil.

„Myslím, že je jedním z nejkomplexnějších hráčů všech dob,“ řekl Byfield o Kopitarovi. „Je super, že jsem s ním mohl hrát ve formaci, jen sledovat, co dělá mimo led, být jeho spoluhráčem. Je toho hodně, co jsem se od něj naučil, jak moc se věnuje maličkostem. Jsou to věci, které jsem předtím možná nedělal, ale teď to mám v hlavě.“

Share on Google+