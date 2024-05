Dvojitá rána pro Dallas. Prohra a ztráta klíčového obránce

Konečné skóre 5:2 ve prospěch domácích Edmonton Oilers bylo pro Dallas dost bolestivé. Ale sledovat obránce Chrise Taneva, jak po zablokování střely Evandera Kanea v polovině druhé třetiny odkulhal do šatny a nevrátil se do hry? To už je pořádné přisypání soli do rány.

„Držme mu palce, aby se vrátil do pátého zápasu,“ řekl poté trenér Stars Peter DeBoer, když byl požádán o aktuální informace.

Ve finále konference play off hráči ze hry neodstupují, pokud nutně nemusí. Dohrává se s nejrůznějšími zraněními, když tak musel Tanev odstoupit, začalo se spekulovat, jak špatné to je.

Tanev je typem jedinečného hráče, kterého je těžké nahradit. „Je to jeden z největších bojovníků v této lize,“ dodal kapitán Stars Jamie Benn.

Nemýlí se. Kvůli zranění, které ho vyřadilo ze hry hned na začátku, strávil na ledě mezi 18 hráči Stars nejmenší čas (8:37), přesto se třemi zblokovanými střelami byl v týmu nejlepší.

Není to poprvé v tomto play off, co byl Tanev pořádně otřesený. Během pátého zápasu druhého kola s Coloradem vstřebal při svém prvním střídání drtivý hit a musel opustit hru se zjevným problémem se zuby. Nakonec se po ošetření vrátil.

„Zub mi nevypadl, šel mi jakoby do rtu, takže mi museli ret stáhnout přes zuby a zašít,“ řekl následně Tanev TNT a pokrčil rameny, jako by o nic nešlo.

V play off pochopitelně nikdo z týmu neprozradí, jaký je rozsah či vážnost zranění. Z televizních záběrů však bylo zřetelné, že jde o pořádnou bolest.

Tím spíš, že tým nakonec musel kousat prohru 2:5 a srovnání v sérii na 2:2. Dallas bude Taneva tuze potřebovat, vrátí se?

