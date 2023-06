Eichel vyhlíží při první účasti v play off Stanley Cup

Jack Eichel se před minulým ročníkem přesunul z Buffala do Las Vegas. Americký útočník si po sedmi sezonách v NHL konečně letos zkusil zahrát play off a před finálovými boji pokukuje po slavné trofeji.

Vegas je už pár let po svém vstupu do NHL velmi úspěšným celkem, přinejmenším co se účasti ve vyřazovacích bojích týče. Za dobu své existence v lize si jen jednou udělali prázdniny hned po základní části, nyní jsou podruhé v týmové historii ve finále Stanley Cupu. Do přímého souboje o slavnou trofej se probojovali přes Winnipeg, Edmonton a Dallas.

„Je to příležitost, kterou chcete mít. Každý chce mít šanci si zahrát finále Stanley Cupu, šanci bojovat o ten nejvyšší cíl,“ prozradil Jack Eichel po postupu do finále.

Americký útočník se narodil na předměstí Bostonu, proto se v roce 2019 byl podívat na sedmý zápas finále. V obou týmech měl přátele, držel však pěsti především svému bývalému spoluhráči z Buffala Ryanu O’Reillymu.

„Chtěl jsem zažít tu atmosféru,“ vysvětluje, proč se byl podívat na zápase a seděl pár řad od ledové plochy. „Věděl jsem, že uvidím některého z mých přátel zvedat Stanley Cup nad hlavu. Myslím, že když člověk vidí ty oslavy a emoce, které kluci předvedli, tak po tom touží ještě víc. Byla to jedna z nejúžasnějších věcí, které jsem kdy viděl,“ popsal Eichel pro nhl.com.

Šestadvacetiletý útočník se v play off ukazuje i bodově, v sedmnácti duelech posbíral osmnáct kanadských bodů. V posledním zápase, když Golden Knights vypráskali Dallas poměrem 6:0, nezapsal ani jeden bod, dělá však mnoho jiných maličkostí, které jsou důležité pro tým.

„Jack nemusí dávat góly, abychom vyhráli,“ začal kouč Cassidy. „Hlavně potřebujeme, aby hrál dobře a pomohl nám vyhrát. Je zde spousta věcí, která se počítá, není to vždycky jen o gólech,“ popsal trenér Vegas.

Golden Knights míří do svého druhého finále Stanley Cupu. Boje s Floridou začnou už v noci na neděli v domácí aréně Vegas. A jak moc se těší na své první finále v kariéře Jack Eichel?

„Je to skvělá příležitost pro celý náš tým. Udělali jsme hodně pro to, abychom se sem dostali a rozhodně to nebylo jednoduché. Potřebujete, aby se věci vyvíjely vaším směrem, navíc musíte hrát dobrý hokej ve správný čas. Myslím, že my teď hrajeme docela dobrý hokej. Jsem opravdu hrdý na to, že jsem součástí týmu s tolika skvělými kluky, Vegas je skvělá organizace,“ uzavřela dvojka draftu z roku 2015.

