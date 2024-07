Elitní střelec, co se v NHL zatím pořádně neprosadil. V mém věku to nebude snadné, tuší Frk

Po roce ve Švýcarsku se vrací do zámoří. Martin Frk se po podpisu jednoleté smlouvy s Calgary smířil s tím, že většinu části sezony nejspíš stráví v AHL. Přesto však doufá, že to konečně dokáže prolomit a třeba dostane v nejslavnější hokejové lize světa trochu víc prostoru, než tomu bylo v posledních letech.

Ve třiceti letech ho nečeká snadný úkol. Bude muset vedení Calgary Flames přesvědčit, že nadále patří ke kvalitním a obávaným střelcům, což je vizitka, kterou si v AHL jednoznačně vybudoval. Ostatně, drží rekord v nejtvrdší střele, v roce 2020 během AHL All-Star Classic vypálil puk rychlostí 109,2 mil v hodině.

A jeho poslední dva roky za oceánem? Byly bravurní. V sezoně 2021/22 odehrál v AHL 58 zápasů, ve kterých nasázel fantastických 40 branek a přidal 33 asistencí. Přesto v hlavním týmu Los Angeles Kings naskočil jen do šesti zápasů. I v nich, ač s omezeným časem na ledě, pálil ostrými, dal dva góly. Na pevnější místo v NHL to však nestačilo.

V další sezoně měl jednoletou smlouvu se St. Louis na 750 tisíc dolarů, přičemž na farmě si vydělal půl milionu. Znovu hrál výborně, za Springfield odehrál 67 zápasů s bilancí 30+34. Jenže mezi elitou nedostal příležitost ani pro jeden zápas.

Po sezoně se pak rozhodl, že zkusí změnit prostředí a vyrazí do Evropy. Nastupoval ve švýcarské nejvyšší soutěži za Bern a Rapperswil. Jenže touha hrát za mořem znovu převládala, a tak na začátku července tohoto roku přijal nabídku Calgary. Od týmu z města, z něhož pochází jeho manželka Kennedy. Přinese to bývalému útočníkovi Detroitu, v jehož dresu toho odehrál v NHL nejvíc, konečně štěstí?

„Je to určitě výjimečné,“ cituje Frkovo vyjádření k podpisu v Calgary deník canoe.com. „Moje žena pochází z Calgary, takže je to ještě sladší. Je tady celá její rodina, takže je to pro nás nejlepší místo. Chtěli jsme být tady, nebo alespoň někde v západní části. Loni jsem odjel do Evropy, ale moc jsem se chtěl vrátit a hrát někde v Severní Americe. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do Flames.“

„Ať už budu moci udělat cokoliv, aby se Flames nebo Wranglers (Calgary Wranglers v AHL) zlepšili, jsem opravdu vděčný za příležitost tady být,“ poznamenal Frk.

Český hokejista, který reprezentoval na světových šampionátech v mládežnických kategoriích, v NHL odehrál dohromady 124 zápasů s bilancí 20+21. V AHL pak naskočil ke 403 zápasům, v nichž vsítil 167 branek a přidal 150 asistencí. Právě na farmách si budoval jméno, jenže s výjimkou sezony 2017/18, kdy dostal šanci v 68 zápasech v dresu Red Wings, se v elitní lize neusadil.

Ví, že ani tentokrát nebude mít na růžích ustláno. „V mém věku není snadné dostat se do týmu, že?“ pousmál se Frk. „Samozřejmě, že s ohledem na vyhlídky a podpisy se na to musím dívat reálně. Vím, že to bude náročné. Ale pokud budu moci nějak zlepšit oba týmy svou střelou, a doufám, že nějaké puky do sítě dostanu, tak je to vždycky dobré.“

„Také chci být prostě dobrý profesionál. Pokud budu u Wranglers, tak chci pomáhat mladším klukům, snažit se jim ukázat cestu a pomoci jim, aby se pokusili dostat ke svému snu, což je hrát za velký klub. Pokud mohu jakkoliv pomoci, udělám to opravdu rád. Celkově vzato, chci být dobrým spoluhráčem a hrát dobrý hokej,“ dodal vítěz Memorial Cupu z roku 2013 a Calder Cupu z roku 2017.

