Gratuloval Ovečkinovi, teď chce vyhrát on. Marchessault vyhlíží finále proti bývalému zaměstnavateli

Stejně jako před pěti lety, kdy Zlatí rytíři z Vegas senzačně postoupili až do finále, ve kterém se museli sklonit Washingtonu, jde Jonathan Marchessault do finálové série NHL s bilancí (více než) bodu na utkání. Dvaatřicetiletý útočník ví, že by se podobná šance už nemusela opakovat. Je v ideálním hokejovém věku, má stěžejní roli v týmu a díky minulosti bude mít motivaci ještě o stupínek vyšší.

V záplavě daleko zvučnějších hráčů možná Marchessaultovo jméno zprvu zapadlo. Málokdo v létě 2017 tušil, jak velkým trumfem rodák z kanadského Québecu pro nově vznikající organizaci bude.

V kádru Vegas Golden Knights působí od úplného začátku jen obránci Brayden McNabb a Shea Theodore spolu s útočníky Williamem Karlssonem, Williamem Carrierem, Reillym Smithem a zmíněným Marchessaultem.

Tito plejeři se nejevili jako hvězdy, čas ale ukázal, že činovníci Golden Knights vybrali perfektně.

Hned v první sezoně tým z města hazardu senzačně prošel až finále, s pohárem nad hlavou ale nakonec křepčila parta okolo kapitána Alexandra Ovečkina. V dalších čtyřech letech Vegas až ve finále nebylo, rozhodně ale nezůstávalo v ústranní. Minimálně do konferenčního finále se letos dostalo počtvrté z šesti pokusů. Výborná bilance.

Druhým nejproduktivnějším hráčem Vegas v letošním play-off je Jonathan Marchessault, který právě na Floridě, která bude soupeřem družiny Bruce Cassidyho, strávil jednu sezonu. U Panthers nasbíral 51 bodů v 75 zápasech.

„To, že jsme se dostali až do finále, není tak ohromující jako v prvním roce, ale myslím, že tentokrát víme, do čeho jdeme. Je dobrý pocit být znovu ve finále, ještě k tomu proti Floridě, na kterou nemám zlé vzpomínky,“ usmál se Kanaďan.

„V tuto chvíli ale myslím jen na vítězství,“ uťal vzpomínání na bývalého zaměstnavatele.

„Náš cíl je naprosto jasný. Je to okamžik, o kterém každý hokejista sní. Můžete se kohokoliv v kabině zeptat na co chcete, ale každý vám odpoví, že chce vyhrát Stanley Cup. To je to hlavní, na čem jsem celý život pracoval,“ doplnil.

Ačkoliv jméno Jonathana Marchessaulta určitě každý, kdo se alespoň trochu o hokej zajímá, minimálně zaslechl, tomuto forvardovi se nepředpovídala hvězdná kariéra.

V kanadské juniorce sice pravidelně bodoval, nikdy ale nebyl do NHL draftován. Manažery příliš nelákala jeho drobná postava, přestože po technické stránce na to rozhodně měl. Jednoduché to pro něj nebylo ani na farmě, kde hned čtyři sezony musel bojovat o stabilní místo v NHL. Možná málokdo si vzpomene, že kromě Vegas a Floridy hrál Marchessault i za Tampu a Columbus.

To vše je ale historie. Jak říkal sám Marchessault, nyní jej zajímá jen současnost. A křídelník s číslem 81 na zádech by konečně rád vyhrál ten nejcennější hokejový pohár.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+