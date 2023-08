Hájek bojuje o NHL, míří na zkoušku do Pittsburghu

Obránce Libor Hájek po vypršení smlouvy s Rangers zůstával dva měsíce bez angažmá. Nyní se pokusí kontrakt vybojovat v Pittsburghu, kde podstoupí try-out.

Hájek loni pendloval mezi hlavním týmem Rangers (16 utkání s bilancí 1+0) a jejich farmou v AHL v Hartfordu (29 zápasů, 2+5).

V NHL ve své kariéře zapsal dohromady 110 startů. Nadějně to vypadalo zejména v sezoně 2020/2021, kdy našel stabilní místo v základní sestavě New Yorku, pak se ale vše vrátilo do starých kolejí: tedy k neustálému přesouvání z AHL do NHL a zase zpět.

Teď to pětadvacetiletý bek zkusí jinde.

Kromě Hájka si Pittsburgh v přípravném kempu otestuje také zkušeného zadáka Marka Pysyka. Konkurence v obraně Penguins je nicméně značná: jisté místo mají Erik Karlsson, Kris Letang, Ryan Graves, Marcus Pettersson a Pierre Olivier-Joseph. O dvě zbývající místa na soupisce pak zabojují Chad Ruhwedel, Ty Smith, Mark Friedman či Will Butcher.

