Honba za play-off pokračuje. Důležité zápasy čekají Boston, Rangers či Dallas

Noc z úterý na středu nabídne další várku důležitých zápasů o postup do play-off. Na dálku nadále bojují o čtvrté místo ve Východní divizi Boston a New York Rangers. Oba týmy se představí i dnes, když Bruins narazí na Sabres a Rangers vyzvou v městském derby Islanders. Proniknout do play-off chce rozhodně i rozjetý Dallas, který se znovu utká s Detroitem. V akci bude ale i dalších 12 týmů.

00:30 Buffalo Sabres - Boston Bruins

Boston hraje v poslední době ve velmi dobré formě a vybojoval čtyři výhry v řadě. Pro Bruins je tato série klíčová i z toho hlediska, že obdobnou sérii drží hokejisté New Yorku Rangers, kteří dotírají na čtvrtou příčku ve Východní divizi, kterou drží právě Medvědi.

Další důležitý zápas čeká Boston proti Buffalu. Tedy týmu, který už nemá ani teoretickou šanci na postup do play-off a současně má hodně širokou marodku, na níž je i největší hvězda Jack Eichel. Potvrdí Bruins svou formu?

01:00 Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils

Pittsburgh přivítá na svém ledě New Jersey, další z týmů, který už nemá šanci projít do play-off. Snad jen, kdyby vyhrálo všechny své zbývající zápasy a ostatní soupeři o čtvrtou příčku všechny prohráli, ale to je zcela nereálné. Navíc Devils drtí šestizápasová šňůra porážek.

Pittsburgh proto bude výrazným favoritem zápasu a při souhře výsledků se může i prosadit do čela Východní divize.

01:00 New York Islanders - New York Rangers

Program noci z úterý na středu okoření i newyorské derby. Rangers, kteří vyhráli poslední čtyři zápasy, nutně potřebují sbírat další výhry, aby snížili čtyřbodovou ztrátu na čtvrtý Boston v rámci Východní divize. Mají ovšem odehráno o dva zápasy více, a tak nejsou zrovna v ideální pozici pro boj o play-off. Musí jen vyhrávat a doufat.

A vyhrávat bude těžké, narazí totiž na lídra Východní divize. Islanders zatím vyhráli tři z pěti vzájemných zápasů z této sezony. V případě výhry si navíc mohou pojistit vedení ve Východní divizi.

01:00 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes

Tampa se s Carolinou střetla už v noci na úterý a tento duel vyhrála 3:2 po prodloužení. Hosté se i přesto udrželi na čele Centrální divize a dnešní souboj tak bude přímým duelem o čelo této skupiny. Zároveň se jedná o vůbec poslední vzájemný zápas obou týmů v základní části. Dosavadní bilance je těsně ve prospěch domácích Blesků, kteří vyhráli čtyři zápasy.

01:00 Florida Panthers - Columbus Blue Jackets

Do boje o čelo Centrální divize by se ráda zapojila i Florida. A může se jí to povést, pokud zvítězí nad Columbusem a zároveň Carolina neporazí Tampu. Vzhledem k tomu, že v noci na úterý porazila svého dnešního soupeře 4:2, bude i nyní favoritem duelu a žhavým aspirantem na čelo celé skupiny.

Columbus se navíc nesmírně trápí – prohrál 6 posledních zápasů a celkově už 9 z posledních 10 utkání. Forma uplynulých týdnů je u Blue Jackets bídná a kvůli tomu jsou šance na postup do play-off nulové.

02:30 Dallas Stars - Detroit Red Wings

Naopak o play-off mohutně bojuje Dallas. Tomu se povedlo vyhrát třikrát v řadě, navíc v noci na úterý proti dnešnímu soupeři z Detroitu, který porazil 3:2 po nájezdech. Díky tomu činí ztráta Stars na čtvrtý Nashville jen tři body, k tomu mají tři zápasy k dobru a v honbě za vyřazovacími boji se dají oproti svým soupeřům z Nashvillu a Chicaga mírně favorizovat. Jen musí vydržet nastolené tempo.

Detroit je na tom podobně jako Columbus. Sice má rozhodně lepší bilanci z posledních týdnů, ale šance na postup jsou mizivé a všichni už přemýšlí spíše nad novou sezonou a dalším budování kádru.

03:00 St. Louis Blues - Colorado Avalanche

Ač St. Louis bojuje o postup do play-off, dnes nebude ve snadné pozici. S Coloradem se mu ve vzájemných zápasech nedaří, prohrálo čtyři z pěti odehraných klání v probíhajícím ročníku a k tomu všemu se jejich soupeři nachází v parádní formě. Laviny totiž vyhrály čtyři zápasy v řadě a i v noci na středu budou patřit k favoritům.

Nedá se tedy očekávat, že by Blues dokázali v tomto utkání ohrozit průběžné čtvrté místo Arizony.

03:00 Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs

Canucks se vrátili do NHL po dlouhé covidové pauze výhrou nad Torontem 3:2 po prodloužení. A právě Toronto bude znovu čelit hře tohoto týmu, který se na led nedostal téměř čtyři týdny a do konce základní části musí oproti svým soupeřům odehrát ještě 18 zápasů. Díky tomu se však nedá prozatím ani zdaleka odhadovat, jakou mají Canucks šanci na postup do play-off, když jejich ztráta na čtvrtý Montreal je sice desetibodová, ale zároveň mají oproti Canadiens pět zápasů k dobru.

Na druhé straně Toronto je lídrem Severní divize. Maple Leafs navíc před uzávěrkou přestupů mohutně posilovali, a i proto je zarážející, že po posílení kádru prohráli čtyřikrát za sebou.

04:00 Los Angeles Kings - Anaheim Ducks

Posledním zápasem programu bude klání mezi Los Angeles a Anaheimem. Domácí Kings při určité souhře výsledků, a při nějaké delší vítězné sérii, mohou ještě zasáhnout do bojů o play-off, byť jejich šance jsou jen velmi malé. Na druhé straně Anaheim má už jen teoretickou šanci, je totiž v Západní divizi poslední se ztrátou 10 bodů na čtvrté místo a zbývá mu odehrát už jen 10 utkání. Hned pět z nich bude proti Los Angeles.

