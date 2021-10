Jak to vypadá s Hamonicem? Do kempu Canucks ještě nezasáhl

Kde je mu konec? Hokejisté Vancouveru se připravují na novou sezonu bez svého čtvrtého nejlépe placeného obránce. Jednatřicetiletý Travis Hamonic se dosud nepřipojil ke svým spoluhráčům a stále není jisté, kdy se ke Kosatkám vrátí.

V loňské sezoně odehrál za Vancouver osmatřicet zápasů. Kdy přidá Travis Hamonic další zatím není známo, nejspíše to ale nebude v nejbližší době.

Dosud se nepřipojil ke svým spoluhráčům na tréninkovém kempu Kosatek a kvůli blíže nespecifikovaným osobním problémům setrvává doma v Manitobě. O jeho stavu informoval generální manažer Nucks Jim Benning.

„Dostali jsme informaci, že Travis Hamonic nastoupí do letošní sezony National Hockey League. Stále zůstává doma, protože se potýká s osobními problémy. Nadále jej podporujeme, z respektu k celé situaci k tomu neposkytneme další komentáře.“

Benning se jednatřicetiletého beka zastal i v rozhovoru pro Vancouver Province. „Řeší nějaké osobní problémy a myslím si, že všichni by ho měli nechat být. Nechte si ho vyřešit, co potřebuje. Jsem v kontaktu s jeho agentem a jakmile mi dá vědět, budeme s tím pracovat,“ dodal generální manažer klubu.

Do pátku měli hráči NHL možnost oznámit, pokud by kvůli koronavirovému protokolu nechtěli nastoupit do nadcházející sezony.

Právě Hamonic už jednou kvůli covidu vynechal část sezony. Ještě když působil v barvách Flames, rozhodl se nezúčastnit se vyřazovací části v bublině, která v roce 2020 byla součástí plánu návratu po pauze způsobené pandemií.

