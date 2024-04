Jak vnímají stěhování hráči? Ingram se těší na Utah

Je to oficiální, rada guvernérů NHL schválila prodej a stěhování Coyotes do Salt Lake City. Co na to hráči? Například gólman Connor Ingram tuto změnu vítá a těší se na nové zázemí týmu. Co všechno prozradil?

Arizona po 28 letech nebude mít svůj tým v NHL. Celá organizace se přesune do Salt Lake City. Své domácí zápasy bude tým hrát v Delta Center, kde působí i basketbalový tým Utah Jazz.

„Myslím, že se všichni těšíme. Nebudu vám lhát. Salt Lake City se mi opravdu líbí. Každý rok se tam zastavujeme, když jedeme před sezónou do Arizony. Na cestu domů jsem měl zamluvené Airbnb v Sundance. Na Salt Lake City se těším. Arizona mi bude chybět, ale myslím, že když už se člověk stěhuje, je to dobré místo,“ přiznal gólman Connor Ingram.

Hráči Coyotes odehráli poslední zápas v Arizoně v noci na čtvrtek, během něj smázli poměrem 5:2 Edmonton. Přesto byl cítit smutek, nejistota, ale zároveň natěšenost na to, co přijde.

„Nemohu mluvit za všechny, ale většina z nás to zatím jen vstřebává. Je to něco jiného, co se tu děje. Kolik kluků může říct, že se stěhovali s klubem NHL? Pro spoustu z nás je to neprobádaná oblast a myslím, že se na to snažíme přijít za pochodu,“ popsal Ingram.

Connor Ingram zároveň přiznal, že každý hráč to vnímá jinak, především kvůli individuálním okolnostem. Někteří tu mají rodiny, děti, domov. Pro kanadského hokejistu se také jedná o speciální místo, jelikož zde prorazil do NHL, zasnoubil se, ale zároveň není s městem svázaný jako jiní spoluhráči. Během své kariéry byl zvyklý na časté přesuny napříč soutěžemi a městy.

Společně s hráči by se měl stěhovat veškerý personál, na který Ingram během svého rozhovoru nezapomněl: „Pro lidi, jako jsem já, je to vzrušující. Nemyslím teď opustit Arizonu, ale prostě jet někam jinam a poznat jiné město. Pro mě je to snadné. Nemám tady dům. Nemám děti. Kluci jako já jsou na to zvyklí,“ začal. „Ale jsou to lidé s rodinami, kluci, kteří mění školy pro děti, zaměstnanci, kteří si musí kupovat domy a dělat všechny tyhle věci. Tady nejde o to, že by se hokejový tým stěhoval. Tady jde o životy lidí, a myslím, že lidé by si to měli uvědomit. Je toho hodně a spousta těch lidí, kterým se nedostává zaslouženého uznání, bude muset udělat hodně pro to, aby to fungovalo. Myslím, že tito lidé si zaslouží nějaké uznání. Pro lidi jako já je to snadné, ale jsou lidé, pro které je to těžší, o tom není pochyb.“

Connor Ingram má za sebou působení v organizacích Tampy Bay a Nashvillu. NHL však pořádně okusil v loňském ročníku, když se přesunul do Arizony a vytvořil dvojici s Karlem Vejmelkou. Smlouvu má platnou ještě na následující dva ročníky a nejspíše se stane jedním ze základních kamenů nového týmu v Utahu.

