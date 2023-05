Jakápak ostýchavost? Panthers si potěžkali pohár, jenž je opřen tradicí

Stačily čtyři zápasy. Hotovo. Florida přešla přes Carolinu a čeká jen na to, s kým se utká ve finále. Ve své aréně mohla v noci slavit zisk trofeje pro nejlepší tým Východní konference. A navázala na svého rivala z Tampy Bay, jelikož porušila dávnou tradici o tom, že se na tenhle pohár nesahá.

Tampa Bay Lightning získala Prince of Wales Trophy v každé z posledních tří sezon. A také se jí třikrát dotkla. Zatímco dříve jí to přineslo úspěch, v minulé sezoně ji ve finále porazilo Colorado.

„Poslední věc, na kterou myslíme, je, že budeme pověrčiví a nebudeme se jí dotýkat,“ řekl útočník Matthew Tkachuk, který vstřelil vítězný gól 4,9 sekundy před koncem třetí třetiny. „Málokdo si myslel, že se vůbec dostaneme do play off. Takže je docela cool sáhnout si na trofej, nosit ji a fotit se s ní. Zasloužíme si to.“

Pět z posledních sedmi týmů, které vyhrály Stanley Cup, se po finále konference dotklo Prince of Wales Trophy. Před rokem 2020 se jí Sidney Crosby dotkl v letech 2016 a 2017, Alex Ovečkin učinil totéž v roce 2018 s jeho Washingtonem.

Tradice nedotýkat se trofeje pro šampiona konference se v posledních sezónách vítězům Východní konference příliš nevyplatila. Boston Bruins v roce 2011 jsou posledním týmem, který vyhrál pohár poté, co se ho rozhodl nedotknout. Posledních pět týmů, které tak neučinily, prohrálo finále.

V roce 2019 se trofeje nedotkl kapitán Bruins Zdeno Chára a Boston ve finále prohrál se St. Louis. New Jersey Devils (2012), Bruins (2013), New York Rangers (2014) a Lightning (2015) prohráli ve finále poté, co se odmítli trofeje dotknout.

„Rozhodně jsme to neměli jednoduché,“ dodal Tkachuk. „Zasloužili jsme si to. Když pro úspěch uděláte vše jako my, když blokujete střely, hrajete tvrdě a děláte cokoli, abyste vyhráli takovou trofej, musíte si její zisk pak užít.“

