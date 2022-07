Je to nová kapitola, začínám s čistým štítem, těší se Kubalík na novou misi

Poslední dvě sezony v Chicagu rozhodně nebyly podle jeho představ. Vedení Blackhawks dokonce Dominik Kubalík zklamal natolik, že neobdržel ani kvalifikační nabídku a z týmu po třech sezonách odešel. Český útočník však dostal příležitost k restartu v Detroitu, čehož hodlá plně využít.

Do NHL vlétl Kubalík po hlavě a Chicago v sezoně 2019/20 okouzlil třiceti nasázenými góly. Prezentoval se jako elitní střelec, vysloužil si nominaci na Calder Trophy a rovněž pěknou dvouletou smlouvu v hodnotě 7,4 milionů dolarů.

Na své výkony však už navázat nedokázal. Nebyla to jen jeho chyba, trápit se začalo celé Chicago, které náhle patřilo k nejhorším celkům ligy. Zatímco ve zkrácené sezoně 2020/21, ve které zaznamenal 17 branek a 21 asistencí, to ještě nebylo tak hrozné, poslední ročník mu už vůbec nevyšel. V 78 zápasech totiž zapsal bilanci 15+17, a to nebylo něco, co Chicago od Kubalíka očekávalo.

Vyjednávání o nové smlouvě po skončení sezony prakticky ani pořádně neproběhlo. Blackhawks odmítli udělit alespoň kvalifikační nabídku ve výši 4 milionů dolarů a ukázali, že českému forvardovi nevěří.

„Uplynulá sezona byla po celý rok nahoru a dolů. Už od začátku jsme měli šňůry porážek a obvykle je těžké se z toho dostat a rozjet se. Nemohli jsme přijít na to, jak vyhrávat, jak hrát. Přesně to se stalo i mně. Nemohl jsem najít svou hru,“ cituje Kubalíka deník Michigan Live.

Naštěstí pro Kubalíka však přišlo záchranné laso od Detroitu. Se Stevem Yzermanem se dohodl na dvouleté smlouvě s roční gáží ve výši 2,5 milionů dolarů a znovu pocítil, že mu někdo věří a dá mu šanci prokázat, že na dlouhodobou kariéru v zámoří schopnosti má.

„Je to jako nový začátek s čistým štítem a jsem z této příležitosti nadšený,“ těší plzeňského rodáka, kterého přesvědčil hlavně telefonní rozhovor s Yzermanem. „Vím, co dokázal v minulosti s Tampou, a co teď dělá s Red Wings. Přišel jsem, abych pomohl. Doufám, že budu hrát mnohem lépe než v minulé sezoně. Vím, že to ve mně je a udělám vše, co mohu, abych to dokázal. Nemohu si přát lepší příležitost a větší motivaci, než mám právě teď.“

„Doufal jsem, že se objeví někdo, kdo mi bude ještě věřit a dá mi šanci, což se stalo. Je to vzrušující, je to pro mě úplně nová kapitola,“ podotkl brzy sedmadvacetiletý útočník.

Kubalík rovněž pevně věří, že do herního stylu Detroitu rychle zapadne. „Mají rychlý tým, hodně bruslí, což je i můj herní styl. Mám pocit, že v minulé sezoně byli o poznání rychlejší než Chicago,“ zavzpomínal na vzájemné zápasy. „Dneska je všechno o rychlosti a ten, kdo je rychlejší, se dostane do lepších šancí.“

S aklimatizací v novém týmu mu navíc pomůže poměrně široká základna českých hokejistů. Na soupisce by se měl potkat s Filipem Hronkem, Jakubem Vránou a Filipem Zadinou. „Bude to pro mě jiné. Mít kolem sebe pár Čechů, to se vždycky hodí. Hlavně na začátku, když si nevíte rady, vždycky se můžete někoho zeptat,“ dodal Kubalík.

