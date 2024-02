Juraj Slafkovský: Nejlepší zápas v NHL a přepis historických tabulek

Už to trvá nějakou dobu. Po utrápené loňské sezóně vstoupil Juraj Slafkovský do té nové opět vlažně. Putoval sestavou, hrál 14-15 minut za večer a třeba za celý říjen si připsal jediný bod (0+1). Zhruba od prosince začali komentátoři Slovákovu hru chválit, od nového roku potvrzuje sebevědomý útočník zlepšený projev pravidelnými body.

Slafkovský se usadil v první formaci vedle Nicka Suzukiho a Colea Caufielda, s nimiž si poměrně dobře rozumí. Prostor dostává také na přesilovce. 6. února zaznamenal svůj první dvougolový zápas, o týden později přidal první tříbodový duel.

Radost byla tím větší, že v ochozech seděl Slafkovského otec. „Je skvělé, že je tady a že to mohl vidět. Nemůžu se dočkat, až ho uvidím a pokecáme,“ rozplýval se devatenáctiletý hokejista.

Všechny tři body byly zasloužené. Dvě parádní nahrávky Suzukimu do vyložené pozice, navrch gól po přesné ráně z pravého kruhu. Tak nějak si talentovaného Slováka pamatujeme z olympiády v Pekingu, kdy výstavnými střelami ze střední vzdálenosti nasázel sedm branek a v sedmnácti letech se stal nejlepším střelcem turnaje.

