Juraj Slafkovský: Přes Česko a Finsko k pohádkovému kontraktu. Oslavy snad o víkendu

Ta smlouva vzbudila hodně kontroverzí. Juraj Slafkovský na mistrovsví světa opět prokázal, že mívá problém udržet nervy na uzdě a jeho další progres může být strmý, ale i kostrbatý. To teď nikdo neví. Čas ukáže, zda klub investoval oněch 60,8 miliónů dolarů dobře.

V kontextu slovenského hokeje jde rozhodně o výjimečnou záležitost, zvlášť u kluka, kterému bylo teprve nedávno dvacet let. Také o tom byla v on-line tiskové konferenci řeč.

Slovák odpovídal z domova na otázky zámořských novinářů. Především ocenil, že vše proběhlo velmi rychle. Žádné dlouhé dohadování. Klub nemínil na nic čekat. 50 bodů (20+30) po ne úplně povedené první sezóně stačilo. Agenti také nic nešponovali.

Slafkovský kvitoval rovněž délku smlouvy. Příštích devět let má jistotu, nemusí se o nic starat. Přitom ještě nedávno byl pubescentem, který o NHL jen snil. „Ano, šlo to fakt rychle. Před pár lety jsem odešel z domova. Hrál jsem pár let v Čechách a ve Finsku. Pak draft… Je to trochu jako sen, ale pro tohle jsem celý život pracoval.“

Co s tolika penězi? Už pro slovenskou televizi Slafkovský řekl, že je v první řadě hrdý, že jeho rodiče už nemusí víc pracovat. A s případným investováním mu určitě někdo pomůže. „Kolem mě jsou chytřejší lidé než já, určitě se rozhodneme správně.“

Důvěry slavné organizace si pochopitelně váží. „Od začátku mi to tady dávali najevo, teď je to ještě výraznější. Jasně, že jim to chci vrátit a chci něco předvést, aby věděli, že udělali správné rozhodnutí,“ slíbil dvacetiletý útočník.

Podstatné bude unést tlak, který s sebou nová smlouva snese, a který je v Montrealu vždycky extrémní. „Věřit si a pokračovat v práci. Nedáte tři góly každý večer, ale musíte věřit sobě i spoluhráčům, dělat všechny maličkosti správně. Samozřejmě jsou v tom peníze a tlak, ale celých osm let nemůžete mít každý zápas dobrý,“ naznačil rodák z Košic, který hrál ve 14-15 letech i za Hradec Králové.

Vedle řady povinných frází se Slafkovský sympaticky neuchýlil k té nejotřepanější. Povinná slova o Stanley Cupu nepadla. Když mluvil o tom, čeho chce dosáhnout, omezil se na větu: „Dokázat něco většího než, já nevím… dát třicet gólů za sezónu, nebo tak něco.“

Konečné dotažení kontraktu proběhlo v okamžiku, kdy rodiče ani nebyli doma. Takže zatím žádné velké oslavy. „Snad během víkendu,“ naznačila vycházející slovenská hvězda.

