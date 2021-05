Kadri hrubým útokem na hlavu sestřelil soupeře. Hráči Blues za nechutný zákrok žádají trest

Nazem Kadri se opět může dostat do velkých problémů s disciplinární komisí NHL. Ta se bude muset zabývat jeho nevybíravým faulem z druhého utkání série mezi Coloradem a St. Louis. Ve třetí třetině trefil do hlavy Justina Faulka, pro nějž tím utkání skončilo. A skončilo také pro Kadriho, který vyfasoval trest na 5 minut a do konce zápasu.

K situaci došlo 13 a půl minuty před koncem základní hrací doby. K Faulkovi, který rozehrával puk před kruhy, se z boku přiřítil Kadri a nic netušícího soupeře trefil do hlavy. Pro oba tím zápas skončil.

Zatímco ovšem Faulk musel zamířit na vyšetření s podezřením na otřes mozku (prozatím nepotvrzeno), Kadri vyfasoval nejvyšší možný trest, kterým je kombinace 5 minut a trestu do konce zápasu. V takových případech se pak situace rovnou předává do rukou disciplinární komise (NHL Department of Player Safety).

Nazem Kadri receives a match penalty for an illegal check to the head of Justin Faulk. pic.twitter.com/RVZkVsqNMz — Sportsnet (@Sportsnet) May 20, 2021

Ta má s Kadrim bohaté zkušenosti, respektive Kadri s ní. Třicetiletý útočník byl během kariéry už pětkrát suspendován a dvakrát se tak stalo během play-off. Ještě jako člen Toronta dostal třízápasový trest v roce 2018 za faul proti Tommy Wingelsovi z Toronta. O rok později, znovu proti Bostonu, nebezpečně krosčekoval Jake DeBruska, za což vyfasoval suspendaci do konce celé série.

A po suspendaci volají i hráči St. Louis, kterým se pochopitelně Kadriho faul vůbec nelíbí. Při nejčernějších možných scénářích totiž mohl Faulkovi i ukončit sezonu.

„Byl to velmi nebezpečný faul. Měl by být suspendován! Bylo to nechutné,“ zlobil se po zápase Ryan O'Reilly, kapitán St. Louis.

„Kadri se neumí kontrolovat,“ přidal se Brayden Schenn. „V play-off to předvádí opakovaně. Ošklivé a hrubé zásahy, kdy dostane člověka do zranitelné pozice a nevybere si nic jiného než jeho hlavu,“ rozčiloval se.

V samotné sérii se Colorado po výhře 6:3 přiblížilo postupu do dalšího kola. Nad St. Louis vede 2:0 na zápasy.

Aktualizace: Kadriho čeká osobní slyšení. Dá se očekávat, že trest bude vyšší.

