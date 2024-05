Jedním z charakteristických rysů trenérského stylu Craiga Berubeho je jeho schopnost vést hráče k odpovědnosti. Pokud je třeba něco říct, neváhá to říct a udělá to přímo. Zkušený trenér ale ví, že je potřeba kromě biče mít také cukr. O tom všem se rozpovídal poprvé jako trenér Toronta Maple Leafs.

"Myslím, že to všechno začíná už v létě, kdy se s hráči seznámím, oni pochopí, o co mi jde, jak budu trénovat každého jednotlivce i tým,“ řekl Berube. "A když pak musíte hráče hnát k zodpovědnosti za cokoli, chápou to víc. Komunikace je nesmírně důležitá. Myslím, že jednou z mých silných stránek je, že umím s hráči skvěle komunikovat. Vědí, na čem jsou. Řeknu jim, když hrají dobře, řeknu jim, když nehrají dobře. Řeknu jim, když je třeba něco zlepšit."

Osmapadesátiletý trenér bude mít za úkol najít způsob, jak přimět úspěšný tým v základní části k podobným úspěchům i v play off. Ačkoli se Maple Leafs od sezony 2016/17 v každé sezóně probojovali do další fáze, úspěch se jim zatím vyhýbal. Toronto v tomto období vyhrálo jediné kolo.

Během hledání nového trenéra, které začalo poté, co byl po prohraném sedmém zápase Toronta s Bostonem propuštěn Sheldon Keefe, generální manažer Brad Treliving uvedl, že proces tíhnul k Berubeovi, přestože se o místo ucházelo devět kandidátů.

"Pro mě je důležitý někdo, kdo dokáže vzbudit respekt," vysvětlil Treliving. "Podle mě ho buď máte, nebo nemáte. Craig ho má. Když mluvíte s lidmi z okolí, s lidmi, kterým věřím, má schopnost učit."

Berube má jako trenér Philadelphie Flyers a St. Louis Blues bilanci 281-190-72 v 543 zápasech základní části. V 58 zápasech play off pak 27-31. V roce 2019 dovedl St. Louis k prvnímu Stanley Cupu.

"Chceme být každý večer konkurenceschopní a pro mě je to všechno o týmu," dodal Berube. "To je jedna z věcí, na které mi opravdu záleží. Každý je v týmu důležitý. Všichni mají v týmu své úkoly, a to je pro mě opravdu důležitý aspekt.“

"Chceme hrát rychle, chceme být vepředu, a když mluvím o tom, aby se proti nám těžko hrálo, není to bitkách a naráženích na mantinel. Hra se změnila, musíte být silní na puku, musíte vyhrávat souboje a co nejrychleji,“ pokračoval trenér.

Důležitým aspektem je, jaký tým vlastně bude na podzim trénovat. Útočníci Max Domi a Tyler Bertuzzi, obránci TJ Brodie, Joel Edmundson, Mark Giordano a Ilja Ljubuškin a brankář Ilja Samsonov, ti všichni se 1. července mohou stát nechráněnými volnými hráči. Mitchi Marnerovi a Johnu Tavaresovi zbývá do konce smlouvy ještě jeden rok a hovoří se o jejich odchodech.

