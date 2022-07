Dvě sezony bez play-off stačily. Pravděpodobně to si řeklo vedení Columbusu Blue Jackets, které učinilo další významný krok ke stabilizaci jádra svého týmu. V pátek večer se organizaci z Ohia upsal na čtyři roky finský útočník Patrik Laine, který si ročně vydělá v průměru 8,7 milionů dolarů. Příznivci Columbusu však slaví jen zčásti, zároveň totiž přišla zpráva, že z týmu odchází Oliver Bjorkstrand.

Čtyřiadvacetiletý Laine, který přišel do Columbusu v průběhu sezony 2020/21 za Pierra-Luca Duboise a na soupisce týmu se poměrně rychle zabydlel, je prozatím se svým působením v Ohiu spokojený. O tom svědčí i jeho nový kontrakt, kterým navázal na loni uzavřenou roční smlouvu. S Jarmem Kekäläinenem si plácl na další čtyři roky, během nichž si vydělá celkem 34,8 milionů dolarů.

„Podepsat prodloužení smlouvy s Patrikem Lainem bylo jednou z našich priorit tohoto léta,“ uvedl v oficiálním prohlášení Kekäläinen. „Jedná se o výjimečného hráče, jednoho ze skutečně elitních střelců v NHL, a od svého příchodu do naší skupiny mimořádně zapadl.“

Generální manažer Columbusu tím připomněl zejména jeho střelecké kvality. Ještě v dresu Winnipegu v sezoně 2017/18 nasázel 44 branek a v dalších dvou sezonách překonal hranici 30 gólů. K tomu se výrazně přiblížil i v uplynulém ročníku, v němž za Blue Jackets odehrál 56 utkání, v nichž vsítil 26 branek, ke kterým přidal 30 asistencí.

„Je nedílnou součástí týmu, který v Columbusu budujeme, a nemůžeme být šťastnější, že v dohledné budoucnosti bude i nadále s námi,“ dodal Kekäläinen, jenž však kvůli podpisu nákladné smlouvy s Lainem musel obětovat jednoho ze stabilních hráčů kádru Blue Jackets.

Finův kontrakt „odnesl“ dánský útočník Oliver Bjorkstrand, který byl vyměněn do Seattlu za volby ve třetím a čtvrtém kole draftu 2023. Columbus tím přišel o hráče, který prožil v uplynulém ročníku životní sezonu a v 80 zápasech zaznamenal bilanci 28+29. Zároveň se však GM zbavil platového zatížení ve výši 5,4 milionů ročně.

„Vyměnit Olivera, který za posledních sedm let dal naší organizaci tolik, bylo těžkým rozhodnutím,“ přiznal Kekäläinen. „Avšak takový krok bylo zapotřebí udělat, abychom po podpisu Johnnyho Gaudreaua a Patrika Laineho splnili platový strop,“ připomněl také obří smlouvu pro Gaudreaua, jenž se dohodl s Blue Jackets na sedmileté spolupráci s průměrným ročním platem ve výši 9,75 milionů dolarů.

„Jsme vděční za všechno, co Oliver pro náš klub na ledě i mimo něj udělal a přeji jemu i jeho ženě Jill vše nejlepší v Seattlu,“ dodal na adresu dánského reprezentanta, kterého Columbus v roce 2013 draftoval. Bjorkstrand se za to svému celku odvděčil tím, že od sezony 2015/16 naskočil do 382 zápasů, v nichž vstřelil 111 branek a zaznamenal 123 přihrávek.

Výměna Bjorkstranda však situaci Columbusu ještě zcela nevyřešila. Po podpisech Gaudreaua a Laineho je Kekäläinenův tým ještě takřka milion nad platovým stropem, a to stále není podepsán třiadvacetiletý Emil Bemström. K tomu jsou stále tři hokejisté na listině dlouhodobě zraněných hráčů.

Dá se očekávat, že v nejbližších dnech dojde ještě k dalším změnám na soupisce organizace, která po dvou skromnějších letech touží v návrat mezi smetánku a jejímž hlavním cílem bude postup do play-off.

