Kompletní historie pardubického hokeje. Kronika DYNAMO100 je v prodeji!

Ve středu 29. května vyšla nová publikace Dynama. Unikátní kronika DYNAMO100, která na 600 stranách shrnuje bohatou historii pardubického klubu, by neměla chybět v knihovně žádného fanouška. Získá tím kombinaci kroniky, encyklopedie a statistického přehledu nebývalého rozsahu.

Kroniku napsal novinář a publicista Petr Dufek, na přípravě podkladů spolupracovali Karel Kopecký a nedávno zesnulý archivář Milan Černický. Ve stejné sestavě tato trojice tvořila již před čtyřiceti lety noviny Pardubický hokej nebo programy na zápasy Tesly. Graficky knihu upravil Šimon Matějka.

„Pracoval jsem na tom přes dva roky, ve spolupráci s doktorem Karlem Kopeckým a Milanem Černickým, se kterým jsem byl po celou dobu v úzkém kontaktu. Byť se přímo nepodílel na přípravě, ale pokud by on celé roky nezpracovával pardubický archiv, tak by ta práce byla ještě daleko složitější,“ říká Petr Dufek, autor kroniky.

Podrobně je zpracováno všech 74 sezon, v nichž během prvních sta let existence pardubický klub působil v nejvyšší soutěži (1937/38 a 1950-2023). Nechybí sestavy, data a výsledky všech zápasů včetně střelců branek, konečné tabulky a bodové příspěvky jednotlivých hráčů.

Velká část obsahu knihy je věnována podrobnějším portrétům 66 hráčů od Bronislava Dandy po Lukáše Sedláka. Zastupují všechny generace od roku 1950, tedy od doby, od níž tým jako jediný v republice nepřetržitě působí v nejvyšší soutěži. V přehledné galerii jsou potom představeni všichni hráči, kteří nastoupili k ligovým zápasům. Podobně jsou zpracováni i všichni trenéři, kteří jako hlavní nebo na pozicích asistentů působili u pardubického ligového mužstva. Nechybějí ani nejrůznější rekordy, kuriozity a zajímavosti.

„Stejně jako každý člověk by měl znát historii národa, tak každý fanoušek by měl perfektně znát historii svého klubu. Je to sto let velmi bohaté historie významného klubu. Je to rozpitvané do posledních podrobností. Každý, kdo se o pardubický, ale i o český hokej zajímá, by tam měl najít odpověď na každou svou otázku z historie pardubického hokeje, která ho napadne,“ říká autor nové publikace.

Kniha je unikátní i svými parametry: obsahuje přes 1 750 000 písmen textu, 250 tabulek výsledků a statistik a 1000 fotografií na 600 stranách o rozměru 265 krát 330 milimetrů. Upoutá sametovým přebalem se zlatě vyraženým titulem DYNAMO100 a váží přes čtyři kilogramy!

„V takovém rozsahu ještě nikdy žádná kniha o hokejovém klubu u nás nevyšla. V životě mi vyšlo asi 30 knih, ale žádná z nich se nedá přirovnat k této. Hokej je nesrovnatelně náročnější, je tam daleko víc údajů. I přes tu dlouhou dobu příprav jsem zjišťoval, že by se na tom dalo pracovat ještě další dva roky a pořád by se nacházely nové a nové informace,“ říká Petr Dufek.

Příprava jedinečné knihy nabrala postupem času zpoždění, autor Petr Dufek čelil zdravotním komplikacím.

„Moje zdravotní problémy na tom byly to nejsložitější. Týkaly se očí, mám za sebou tři operace jen během doby, kdy jsem pracoval na knize. Jinak to byla radost, protože mě to strašně bavilo. Novinářem jsem více než 50 let a začínal jsem v Pardubicích jako student gymnázia, který začal psát své první články právě o hokeji. To si člověk pamatuje celý život. Když jsem dostal možnost zpracovat kroniku, tak to pro mě bylo svým způsobem vyznamenání, ale také závazek udělat to co nejlíp,“ říká autor knihy, který se rovněž podílel na přípravách výroční výstavy na pardubickém zámku.

Prodej pardubické hokejové bible odstartoval ve středu 29. května a její základní cena je 2 490 Kč. K prodeji je ve fanshopu Dynama v enteria areně a samozřejmě i online ZDE.

Fanoušci, kteří si zakoupí permanentní vstupenku na sezonu 2024/25, mohou kroniku DYNAMO100 zakoupit výhodněji. Bližší informace o výhodnější ceně pro majitele permic naleznete ZDE.

