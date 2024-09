Konec? Ani náhodou. Kessel by prý ještě rád hrál

Ne, ještě ne! Veterán Phil Kessel ještě nehodlá ukončit kariéru. Přestože Kessel nehraje od play-off minulého roku, stále hledá, kde by se v lize mohl upíchnout. Alespoň to řekl Elliotte Friedman ze Sportsnet. „Chce hrát, slyšel jsem to,“ podělil se o své dojmy novinář.

„Paul Bissonnette měl tento týden tweet na téma „Jak to, že Kessel nemůže sehnat práci?“ a já se na to díval trochu hlouběji, protože jsem slyšel, a chtěl jsem si to ověřit, že Kessel volá týmům a opravdu chce hrát. Tím se to vlastně potvrzuje. Pak jsem se navíc od několika lidí dozvěděl, že to myslí vážně,“ pokračoval.

Šestatřicetiletému Kesselovi se nepodařilo získat místo na soupisce některého z týmů NHL pro minulou sezonu ani na jeden zápas. Před uzávěrkou přestupů trénoval a bruslil s farmou Vancouveru, ale nakonec s ním tým smlouvu neuzavřel.

Kessel, trojnásobný účastník Utkání hvězd NHL, naposledy působil ve Vegas Golden Knights, kde v 82 zápasech zaznamenal 36 bodů. S Vegas vyhrál svůj třetí Stanley Cup, i když v omezené roli, kdy ve čtyřech duelech play-off zaznamenal dvě asistence.

Jeho 992 bodů v kariéře v 1 286 zápasech je 12. nejlepším výsledkem mezi americkými hráči všech dob. Je také držitelem rekordu NHL v nejdelší ironmanské sérii, když odehrál 1064 zápasů v základní části za sebou.

Po hokeji skutečně touží. Podle Friedmana Kessel v jednu chvíli jednal také o možném působení v navrhované lize 3 na 3. Začátek této ligy byl však odložen na říjen 2025. „Opravu se mluvilo o tom, že by tam mohl hrát,“ řekl Friedman.

Pokud však jde o NHL, zdá se, že zájem není opětován. Vzhledem k jeho věku a faktu, že vynechal celou sezonu, by bylo angažování Kessela pro každý tým riskem. Možná se však dočkáme toho, že se před začátkem sezony dostane někam na zkoušku. „Chce hrát. Miluje hokej a chce hrát,“ dodal Friedman. „Nevím, jestli to dopadne, ale je velmi, velmi jasné, že dal najevo, že chce hrát.“

