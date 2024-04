Kučerov míří pro Art Ross Trophy. Rozdílový hráč, zní z kabiny Lightning

Nikita Kučerov stále vede kanadské bodování NHL, na kontě má 142 bodů a ohrozit jej můžou jen špičkové výkony dvou mužů. Nathana MacKinnona čeká pouze duel proti Edmontonu a kanadský fenomén Connor McDavid ztrácí 10 kanadských bodů, které by musel uhrát ve dvou duelech.

Nikita Kučerov zažívá nejlepší sezónu v kariéře. Útočník ve službách Tampy posbíral zatím 142 kanadských bodů a pomalu chňape po Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče celé soutěže. Jak moc to pro něj znamená? Těžko říct, Kučerov toho moc nenamluví a spíše nechává hovořit své dovednosti na ledové ploše.

Jeho spoluhráči mají ale jasno v tom, jaký má Kučerov pro tým přínos. „Nikdy o individuálních oceněních nemluví, takže pokud na to myslí, nechává si to pro sebe. Je to člověk, který prostě pracuje a výsledky jsou vidět. Byl to výjimečný rok. Když se podíváte na nejrůznější statistiky, je to člověk, který bez ohledu na to, s kým je na ledě, pozvedá jeho hru, a letos je to vidět víc než kdy jindy,“ popsal kapitán Steven Stamkos. „On je důvodem, proč jsme se letos dostali do play off. Takže prostě skvělý rok, výjimečný rok.“

Dosavadním maximem Nikity Kučerova bylo 128 kanadských bodů ze sezóny 2018/2019. Letos sám sebe překoná minimálně o 14 bodů. Jedna jediná asistence mu aktuálně chybí na pokoření magické stovky. Stal by se teprve pátým hráčem v historii NHL, který by v jednom ročníku posbíral trojciferný počet nahrávek na gól. Přidal by se k McDavidovi, dalšími velikány, kteří na tento milník dosáhli, byli Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Bobby Orr.

„Je to pro něj přirozené. On se za tím nehoní. Někdy to vypadá jednoduše. Jsou to krásné přihrávky, které dává, a mohl jich mít o pár víc, kdyby kluci lépe zamířili. Ale on vás prostě neustále ohromuje tím, jak je dobrý a jak je celý rok konzistentní,“ přiznal obránce Victor Hedman.

Třicetiletý křídelník se letos podílel na více než 50 % gólů Tampy, čímž svému týmu výrazně dopomohl k postupu do play off. Stalo se tak posedmé v řadě a podesáté za posledních jedenáct let.

Kučerov je důležitou součástí útoku celku z Východní konference a je tahounem kanadského bodování týmu, a to o parník. Druhý Brayden Point na něj ztrácí 53 bodů. Takhle velký rozdíl historické tabulky Tampy pamatují naposledy ze sezóny 2000/2001, kdy měl Pavel Bure náskok na čele týmové produktivity čítající 55 bodů.

„Řekl bych, že udělal další krok v tom smyslu, že je to nejkomplexnější rok, který měl. Jednu sezónu jsme bez něj odehráli a dostali jsme se do play off. Ale protože letos jsme bez něj nemuseli absolvovat celou sezonu, nemůžu tady sedět a říkat, že bychom bez něj byli ve stejné situaci jako teď. Bylo by těžké to říct. Každopádně jeho letošní sezóna byla pozoruhodná,“ popsal kouč Jon Cooper.

Zda Nikita Kučerov získá Art Ross Trophy bude jasné už v noci na pátek, kdy se hraje poslední porce zápasů základní části v probíhající sezóně.

Share on Google+