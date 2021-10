Legendární střelec Milan Nový oslavil 70. narozeniny. V prodeji už je i jeho kniha

Naše nejvyšší hokejová soutěž nezná lepšího střelce. Milan Nový nasázel neskutečných 474 gólů v 590 zápasech. Legendární útočník před nedávnem oslavil své 70. narozeniny a při té příležitosti pokřtil svou knihu.

Ta je k dostání exkluzivně v internetovém obchodu Marken.cz či v Síni slávy českého hokeje. Navíc s autentickým podpisem někdejšího obávaného kanonýra.

Milan Nový slavil v nejvyšší soutěži šest mistrovských titulů – pět z nich získal s Kladnem, jeden s Jihlavou. Šestkrát ovládl bodování ligy, čtyřikrát se stal králem střelců, dvakrát vládl mezi nahrávači. Jeho bilance z ročníku 1976/77, kdy vstřelil 59 gólů a přidal 34 nahrávek, je dodnes nejpůsobivějším individuálním rekordem.

A těch branek... V naší elitní lize jich nasázel bezmála pět stovek. „Když byl zápas vyrovnaný nebo těsný, střílel jsem hodně na vyrážečku. Měl jsem taková tři oblíbená místa, kam jsem to posílal nejčastěji. V těch chvílích byl gól důležitý, hrál velkou roli, spoléhal jsem se tedy na víc prověřená řešení,“ vysvětloval.

„Ale někdy jsem i improvizoval, to když jsme třeba měli větší náskok. Jel jsem sám na brankáře a zkusil blafák. Něco jiného. Jenže vždycky jsem si uvědomoval, že to člověk nesmí přehánět. Když mi kamarádi dvakrát třikrát nahráli, a já góla nedal, začínal jsem být nesvůj. Střelec je pokaždé na konci práce celého týmu,“ vykládal člen Síně slávy IIHF před lety v zajímavém rozhovoru pro náš web.

Dnes má Milan Nový sedmdesát let a při té příležitosti vyšla i kniha Milan Nový - Hokejová legenda, kterou napsal šéfeditor sportovního zpravodajství České televize David Lukšů. Byla to velká sláva, když šestinásobný vítěz nejvyšší soutěže slavnostně pokřtil tuto biografii v kladenském divadle. Křest se uskutečnil přesně v den 70. narozenin Milana Nového.

Obsáhlá publikace na 240 stranách mapuje hokejové kroky a život Milana Nového. V internetovém obchodu se sportovními lahůdkami Marken.cz či v Síni slávy českého hokeje je kniha exkluzivně k mání také s autentickým podpisem naší hokejové legendy.

K významnému životnímu jubileu mu poblahopřál například kladenský primátor Milan Volf, taktéž někdejší hokejista. Mezi gratulanty nechyběly osobnosti kladenského hokeje v čele s Jaromírem Jágrem, Novému ovšem osobně popřál také Jan „Gusta“ Havel, legenda pražské Sparty.

„I když mi všichni říkají, že nějaká léta udělám, sedmdesát let není málo. Vypadám docela dobře a až na koleno mi zdraví slouží. Překonal jsem covid. Mám injekce, beru vitaminy. Přál bych si, aby to "prodloužení" bylo co nejdelší, jak říkal Ivan Hlinka. (směje se) Jsem rád, že můžu chodit na hokeje. Mám dobrou práci. Musím hodně pracovat, ale má to nějaký smysl. Rodina je zdravá, vnoučkové taky, a to je v dnešní době hodně,“ uvědomuje si Nový.

Publikaci s autentickým podpisem Milana Nového můžete zakoupit exkluzivně na e-shopu Marken.cz či v Síni slávy českého hokeje v pražské Galerii Harfa za 399,- Kč.

