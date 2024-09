Letní novinky klíčem k úspěchu? Na sezonu si věřím, říká Huberdeau

Jonathan Huberdeau věří, že nová letní tréninková rutina mu vrátila sebevědomí, které se snad pro něj v blížící se sezoně projeví i na ledě. Bylo by to fakt potřeba, v minulém ročníku v dresu Calgary zaznamenal 52 bodů v 81 zápasech, chce se od něj víc.

„Nikdy nebudu nejrychlejší, ale hodně jsem zesílil, získal více energie a tak dále. Měl jsem na to hodně času,“ připomenul Huberdeau brzký konec sezony. „Opravdu jsem spokojený s létem, které jsem měl. Je to pravděpodobně moje nejlepší léto, které jsem v rámci tréninku zažil. Jen to musím přenést na led.“

Zpátky ale získal to nejdůležitější. „Sebevědomí je zpátky. Jen to musím přenést do sezony, letos chci do své hry vnést zábavu. Musíme se tím víc bavit i jako tým. Člověk nikdy neví. Můžeme způsobit nějaké překvapení.“

Huberdeauovo dvouleté působení v týmu Flames nebylo tak produktivní, jak se očekávalo.

Jednatřicetiletý útočník má od výměny za Calgary na kontě 107 bodů (27 gólů, 80 asistencí) ve 160 zápasech. Do Flames přitom přišel po kariérní sezoně, kdy získal 115 bodů.

„Je to hodně soutěživý kluk. Chce být tím nejlepším hráčem. Chce vyhrávat. Vytváří na sebe velký tlak, chce si tým přenést na svá záda, ale je to týmová práce,“ řekl generální manažer Calgary Craig Conroy. „Nemusí na sebe brát veškerý tlak. Máme dobré jádro zkušených hráčů a musíme pracovat společně. Není to o jednom člověku.“

Calgary skončilo v minulé sezoně na pátém místě v divizi a nepostoupilo do play-off, navíc pustilo plno solidních hráčů, a to včetně Nikity Zadorova, Chrise Taneva, Noaha Hanifina, Eliase Lindholma, Andrewa Mangiapana a Jacoba Markströma.

Huberdeau tak bude mít za úkol pomoci s vedením týmu, který přechází k mladšímu pojetí hry.

„V tuto chvíli máme hodně lídrů, ale i několik mladých kluků,“ řekl Huberdeau. „Žádný mezistupeň. Musíme mladé kluky vést a co nejvíce jim pomáhat. Je super vidět, kam klub směřuje. Cítím, že je na nás, abychom jim ukázali cestu. Každý večer můžeme být těžko porazitelným týmem. I když to letos může být těžší, musíme se tím bavit.“

