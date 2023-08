My, šampioni (2. díl): Není Barbie jako Barbie. Gudas by mohl vyprávět!

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Tentokrát půjde o Ivana Barbaševa. Všestranného Rusa, jehož v jednu chvíli oslavovali nejen fanoušci Vegas, ale také ti, kterým roky ležely v žaludku kontroverzní hity Radka Gudase. Dal mu totiž ochutnat vlastní medicínu.

Nasázel sedm gólů.

Na dalších 11 tref přihrál.

Třemi body rozsekl třetí partii s Dallasem.

I tak zůstane nejvýraznější vzpomínkou na Barbaševa a play-off 2023 jeho střet s Gudasem. Tvrdý, nekompromisní. Pro jedny karmický, pro druhé poněkud nevhodný dárek k 33. narozeninám, co český vousáč toho dne slavil.

Gudas potkal Barbie. A dohrál.

Býval by zcela jistě radši, kdyby nešlo o důrazného forvarda odkojeného moskevským CSKA, ale o Barbie, která dnes plní kinosály napříč světem. Uvítal by náraz do plastiku místo do zdi.

Možná si Barbašev na ten moment vzpomněl, když se před pár týdny plavil v jachtě s partnerkou a Stanley Cupem a pobaveně se ušklíbl. Nebo si jednoduše užíval to, že je na vrcholu kariéry.

Stvrdil to i červencový podpis luxusní smlouvy na 25 milionů dolarů.

Pro Vegas je veledůležitý. Klidně jeden z TOP5, možná dokonce TOP3 útočníků.

Proč? Stačí si vzpomenout na slova, která prohodil v únoru GM Zlatých rytířů Kelly McCrimmon.

Když Barbaševa získal ze St. Louis, poveděl: "Hráč tohohle ražení nám na soupisce chyběl, přesně takového jsme potřebovali." Následně dodal, že si na něm velmi cení univerzálnosti a práce při oslabení.

Barbašev je, navzdory zemi svého původu, jako švýcarský nůž, na ledě zastane mnoho rolí, zvládne plno úkolů. Potřebujete střelce? Máte ho mít! Tvrdý hit? Není problém! Zodpovědné bránění? Stačí říct...

Za poslední roky šel herně nahoru, ten potenciál tam byl ovšem vždy. Jde o třiatřicítku draftu. Potřeboval hlavně prostor.

Nasazení a fortel, s jakými hraje, z něj dělaly pro trenéra Bruce Cassidyho vysněnou posilu. Rychle se to ukázalo - vždyť za 23 zápasů základní části stihl 16 bodů, Cassidy jím mistrně dokořenil první lajnu vedenou Jackem Eichelem.

A v play-off si vedl ještě lépe, zásadně se přičinil, aby bylo jeho jméno už podruhé vyryté na stříbrný pohár. Poprvé slavil v roce 2019 s Blues.

"Klíčová akvizice při přestupové uzávěrce," hodnotí to zámořský blog Vegas Hockey Now. Těžko nesouhlasit. Barbie a Vegas, to je vskutku dokonalé spojení.

Mimochodem, postaral se o něj i Alex Pietrangelo. Jeden z pilířů defenzivních řad s Barbaševem hrával za Bluesmany, vedl ho tam coby kapitán.

McCrimmonovi jeho příchod posvětil. Nikdy toho nemusel litovat, naopak, nejspíš to doporučení s úsměvem zapili.

Coby dvojnásobní šampioni NHL.

Seriál My, šampioni:

1. díl: Dárek z Floridy, co se stal jazýčkem na vahách

Share on Google+