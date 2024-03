Na gólmany jsme až moc hodní, lamentuje legenda Brodeur

Legendární gólman Martin Brodeur je sice aktivní v organizaci New Jersey Devils, ale ani přesto se nebál pustit se do současného trendu. Chápe sice, proč se v posledních letech změnila brankářská zátěž, ale člen Síně slávy si stále myslí, že hráči na jeho bývalém postu jsou dnes příliš chráněni.

"Myslím, že jsme na gólmany až moc hodní," řekl výkonný viceprezident hokejových operací New Jersey Devils Pierru LeBrunovi. "Vidím to tak. Jsem toho přímo součástí. Je to tak, že mi trenér brankářů řekne, že za posledních osm dní odchytal gólman pět zápasů. A já mu říkám, a co jako? Proč by neměl chytat?“

Brodeur je prostě z jiné éry. Odchytal totiž alespoň 70 zápasů ve 12 ze svých 22 sezón, včetně období od roku 1995-96 do roku 2007-08, kdy v průměru odchytal neuvěřitelných 73 utkání.

V poslední době se však většina týmů NHL uchyluje k vyrovnaným brankářským tandemům. Některé kluby, jako například Boston Bruins, používají prakticky rovnoměrné rozdělení, zatímco jiné používají konzervativnější přístup, nicméně i tak dostávají dvojky čím dál více prostoru.

"Sport se změnil, ale hodně se změnila i pozice brankáře, už jen kvůli pracovnímu vytížení, které tito kluci mají," přikývl Brodeur. "Je to ohromně proměnlivá pozice. Jeden rok můžete být nejlepším brankářem. Druhý rok to vypadá, že do ligy ani nepatříte. Je zvláštní, jak se tato pozice stala opravdu proměnlivou."

Čtyřnásobný držitel Vezinovy trofeje se domnívá, že k tomu, jak nepředvídatelná může být tato pozice v moderní hře, přispívá i rozdělené pracovní vytížení.

"Je to systém 1A a 1B, který to způsobuje," myslí si Brodeur. "Protože bude platit, že gólman neodchytá dva zápasy ve dvou dnech. Máte strach, že se jednička zraní. A tak toho chlapa chováte jako dítě celou dobu. Takže tihle kluci hrají 55 zápasů, přičemž by měli hrát 65 až 70 zápasů jako my."

Legendární strážce brankoviště pomohl Devils vyhrát tři Stanley Cupy a dovedl Kanadu ke dvěma zlatým olympijským medailím. New Jersey během Brodeurovy kariéry pětkrát vyhrálo William Jennings Trophy a Brodeur byl třikrát finalistou Hart Trophy. Jestli je tedy někdo, kdo o chytání něco ví, je to právě on.

