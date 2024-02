Nabitý trh s gólmany. K mání jsou opory Calgary i Nashvillu

Vypadalo to, že letos bude přestupový trh pořádně živý. Nicméně po výměnách Eliase Lindholma a Seana Monahana je zase klid. Týmy střádají plány a vyčkávají. Napjatá je ale situace u gólmanů. Zvlášť u těch, u kterých si ještě před nedávnem nikdo nedovedl odchod představit.

O co jde? Bod číslo jedna – očekává se, že New Jersey Devils znovu naskočí do těchto diskusí o Jacobu Markströmovi z Calgary. Na podmínkách výměny se prý původně dohodli oba generální manažeři, ale na poslední chvíli něco ztroskotalo. Podle Davida Pagnotty jde o to, že majitelé Flames nechtěli platit část Markströmovy smlouvy, aby mohl hrát jinde.

Přitom sám gólman je ochoten přijmout výměnu do Devils. Nyní je na GM Devils Tomu Fitzgeraldovi a GM Flames Craigu Conroyovi, aby se dohodli na nových podmínkách.

Devils by prý v rámci výměny poslali útočníka Alexandera Holtze, Flames by si ponechali 2 až 3 miliony dolarů z Markströmova ročního platu. Gólnab v této sezoně pobírá skutečný plat ve výši 8 milionů dolarů a v každé z následujících dvou sezon 6 milionů dolarů. Nejde tedy o malé peníze.

Podle jiného zdroje se v rámci původní výměny neměl do Calgary stěhovat brankář Devils Vítek Vaněček. Flames plánují v případě Markströmova přesunu pokračovat s Dustinem Wolfem a Danem Vladařem.

S očekáváním, že Devils a Flames znovu zahájí jednání a pokusí se vše vyřešit před uzávěrkou přestupů, Fitzgerald vyhodnocuje další možnosti. Hovořilo se o Johnu Gibsonovi z Anaheimu a Elvisu Merzlikinsovi z Columbusu, ale pozor i na Juuseho Sarose z Nashvillu.

Saros má ještě rok platnou smlouvu a jeho platový strop činí 5 milionů dolarů. Predátoři jsou neoblomní v postoji, že ho neprodávají, ale GM Barry Trotz je ochotný naslouchat.

Odchod Sarose je prostě ve hře, a pokud ho Predators nevymění před uzávěrkou přestupů 8. března, je velmi pravděpodobné, že odejde v létě, pravděpodobně kolem draftu NHL.

Saros nemůže podepsat prodloužení smlouvy do 1. července, stejně jako každý jiný hráč, který je v předposledním roce své smlouvy, ale to neznamená, že jeho agent a Predators nemohou komunikovat nebo vyjednávat. Saros prý chce v příští smlouvě velké peníze – chce smlouvu Ilji Sorokina (osm let, 8,25 milionu dolarů AAV) a Predators mu je prozatím nechtějí dát.

Nashville navíc není v panice. Na farmě totiž roste jednička Yaroslav Askarov, který dřív nebo později pozici v brankovišti převezme.

