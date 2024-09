Nabušený Wright je připravený vlétnout do NHL. Pomoct mu může starý známý kouč

Shane Wright by už nepochybně chtěl a měl patřit mezi hvězdy dospělých, místo toho je pořád řazen mezi prospekty. Zamýšlená jednička draftu 2022, ze které nakonec byla čtyřka, už dva roky bojuje o místo v sestavě Seattlu. Zatím zůstává nedosaženým cílem. Wright bude i v nadcházející sezóně pořád považován za nováčka.

Šanci dostal už v prvním ročníku 2022-03, všichni ale viděli, že na NHL ještě nemá. Příliš dobrý, aby se vracel mezi juniory, příliš mladý, aby byl odeslán na farmu, nakonec nastoupil ve všech třech soutěžích. Také loni pendloval, tentokrát už jen mezi AHL a NHL. Na farmě posbíral v 59 zápasech 47 bodů (22+25), v NHL bodoval v osmi duelech pětkrát (4+1).

Ve dvaceti letech už se chce natrvalo usadit, pochopitelně v prvním mužstvu. Eventuální Calder Trophy? Žádné ambice. „Chci udělat tým a nějak mu přispět. Nepotřebuju být spojován s jakoukoli zvláštní trofejí nebo něco podobného.“

Očekávání jsou taková, že letos se už u Krakena prosadí, nejspíš jako čtvrtý centr. Generální manažer Ron Francis rovněž v létě naznačil optimismus, že Wright bude ve hře o hlavní tým a na prahu přípravného kempu na svém očekávání nic nemění.

„Dělá postupné kroky každý rok a čekáme, že ho udělá i letos,“ říká Francis.

Wright a další bojovníci o místo z AHL budou mít v kempu určitou výhodu, někdo možná nevýhodu… Trenér je bude velmi dobře znát. Mužstvo Krakenu totiž přebírá Dan Bylsma, vítěz Stanley s Pittsburghem v roce 2009, naposledy kouč Coachella Valley, farmy Seattlu v AHL. Mimochodem dva roky po sobě dotáhl svůj tým do finále Calder Cupu, kde pokaždé podlehl Hershey Bears.

„Hrát pro něj mě baví. Možnost hrát pod ním v Seattlu je vzrušující,“ těší se Wright, jenž bere ty dvě sezóny v AHL jako cennou zkušenost. „Myslím, že se všechno děje z nějakého důvodu. Jsem opravdu šťastný za to, kde teď jsem.“

V nižší soutěži si vyzkoušel všechny herní situace, včetně přesilovek. Loni byl zapracován i do oslabení. Dan Bylsma zvlášť vyzdvihl znak Wrightovy vyspělosti, když se loni vrátil v play off ze zranění a v klíčové fázi sezóny pak přispěl osmi body v šesti zápasech. V týmovém bodování play off skončil čtvrtý, přestože v šesti utkáních chyběl.

Nastává Wrightův čas v NHL? Dohnal už všechny deficity? Gary Roberts, kondiční specialista, u něhož se připravují největší světové hvězdy a který slouží zároveň coby výkonnostní konzultant Seattlu, upozornil Rona Francise, že až uvidí Wrighta po letní dřině v kempu, ten rozdíl nepřehlédne. Kondičně a fyzicky bude připravený perfektně.

