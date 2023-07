Nashville hlásí velké posily. Přichází O’Reilly i Schenn

Otevření trhu s volnými hráči bylo klasicky akční. Hned dvě velké posily vítají v Nashvillu. Posilnit tým, který prochází výrazným okysličením, přichází Ryan O’Reilly a Luke Schenn. Shodou okolností oba z Toronta, které na ně nemělo peníze.

První oficiální den Barryho Trotze ve funkci generálního manažera Nashvillu Predators připadnul přímo na první den podepisování volných hráčů.

V souladu s tím, jak Trotz postupuje od svého nástupu koncem února, neztrácel v sobotu mnoho času. Podepsal dvojici bývalých hráčů Toronta Maple Leafs. Jeden z nich, 33letý obránce Luke Schenn, přijde do Nashvillu na základě tříleté smlouvy za 8,25 milionu dolarů.

Druhým je 32letý centr Ryan O'Reilly. Ten podepsal čtyřletou smlouvu na 18 milionů dolarů.

Tyto kroky přišly den poté, co tým vykoupil ze smlouvy útočníka Matta Duchenea, a týden poté, co vyměnil centra Ryana Johansena do Colorada Avalanche.

Schenn je zkušený obránce, který se ve svých letech nezalekne žádné role. Kromě toho přinese klid do obrany i potřebnou tvrdost. Žádný jiný hráč neudělal v uplynulé sezoně více hitů než Schenn.

O’Reilly je kapitola sama pro sebe. Rozený vůdce, výborný defenzivní útočník i mistr vhazování. Takový hráč se hodí každému týmu. Omlazené kabině Predators se mentor jeho typu bude hodit.

